Violență extremă într-o școală din Mioveni: elevă de liceu, desfigurată de un coleg

Un nou caz de violență extremă a fost raportat într-o școală din România, de această dată la Mioveni. Aici,o elevă de liceu a fost desfigurată de un coleg. Tânăra a avut nevoie de operație.

Eleva unui liceu din Mioveni, bătută de un coleg. Fata a suferit fracturi la maxilar și a fost operată

Cazul grav din județul Argeș a fost consemnat în urmă cu câteva zile. Vineri, 22 septembrie, polițiștii din Mioveni au fost sesizați, prin apel la 112, despre faptul că o elevă de 18 ani, din cadrul unei unități de învățământ liceal din oraș, . Agresorul este un alt elev, de 17 ani.

ADVERTISEMENT

La orele dimineții, chiar înainte de începerea cursurilor, tânărul s-a năpustit asupra colegei sale, pe hol. Individul a împins-o și a izbit-o cu putere de perete, apoi a trântit-o la pământ.

În cădere, fata s-a lovit cu fața de ciment. La un moment dat, fata a încercat să se ridice, . Agresiunea a durat câteva secunde.

ADVERTISEMENT

Momentele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere ale liceului. Pe filmare se vede cum, după ce o lovește, mai mulți elevi intervin și îl imobilizează pe agressor, iar fata rămâne la pământ.

”A sărit peste mine, s-a înfipt în mine, m-a aruncat în ușă, din ușă m-a aruncat în perete, la clasa mea și de acolo știu că m-a luat peste și când am simțit bubuitura de jos, am rămas inconștientă. Plus pumni, palme și picioare”, spune eleva agresată, pentru .

ADVERTISEMENT

Elevul agresor, reținut pentru 24 de ore

Presa locală, care citează surse din cadrul liceului, scrie că agresiunea a avut loc după ce fata ar fi vorbit urât de actuala iubită a băiatului. În replică, fata bătută afirmă că totul s-a întâmplat pentru o minciună spusă de o colegă, scrie .

Adolescentul agresor nu se află la primul incident de acest gen. În debut de an, el a făcut parte dintr-un grup de elevi care s-au încăierat pe holul unității de învățământ. Atunci, mai mulți elevi de clasa a IX-a s-au luat la bătaie pe hol.

Miercuri, 27 septembrie, elevul agresor a fost dus la audieri. După administrarea probatorului, joi, tânărul a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

ADVERTISEMENT

În ceea ce o privește pe victimă, fata a ajuns la Spitalul Orășenesc Mioveni. De aici a fost transferată la un spital din București. Prognosticul medicilor: fractură de maxilar cu deplasare, fisură de mandibulă și un dintre rupt. A fost operată și a stat la spital până marți, când a fost externată și s-a întors acasă. Ea are avea nevoie de 40 de zile de îngrijiri medicale.