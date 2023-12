În prezent, Bogdan Lobonț, fostul portar al naționalei României, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Virgil Drăghia a dezvăluit că s-a înțeles cel mai bine la Rapid cu Mihai-Gavril Nădăban, care colaborează cu Adrian Mutu la Neftchi Baku.

Virgil Drăghia, dezvăluiri despre antrenorii cu portarii de la Rapid: „A avut multe de spus. Acum e la FCSB”

Rapid a dat portarul titular la naționala României în preliminariile Euro 2024 care s-au încheiat cu o calificare fabuloasă a „tricolorilor” la turneul final. Este vorba despre Horațiu Moldovan.

, a făcut dezvăluiri despre relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu antrenorii de portari de la Rapid. O cărămidă solidă în formarea lui Virgil Drăghia a fost pusă de Mitică Iordan care este angajat la FCSB.

„Mitică Iordan e la FCSB acum, nea Mitică. Când eram mic a avut multe de spus pentru cât am învățat în perioada aia. După am rămas cu Marian Rada în perioada în care am fost prin liga a doua când am jucat barajul”, a dezvăluit Virgil Drăghia.

„Cu el m-am înțeles cel mai bine. Lobby este de o perioadă scurtă de timp la Rapid”

Mihai-Gavril Năbădan, care colaborează în prezent cu Mutu la Neftchi Baku, este antrenorul cu care Virgil Drăghia s-a înțeles excelent. Fotbalistul Rapidului a lăsat de înțeles că Bogdan Lobonț, actualul antrenor cu portarii de la Rapid, mai are nevoie de timp pentru a se impune.

„Antrenorul cu portarii cu care m-am înțeles cel mai bine și mi se pare unul dintre cei mai updatați și cu dorință de progres este Mihai Pușu, care este cu Mutu acum. A mai fost și Radu Lefter care are același stil ca Pușu.

Cu ei m-am înțeles cel mai bine, au știut să gestioneze. Lobby (n.r. Lobonț) este de o perioadă scurtă de timp la Rapid. Nea Marin Ioniță m-a luat la echipa mare, când eram copil.

Ca relație umană, m-am înțeles bine cu toată lumea. Nu am avut un antrenor cu care să mă cert, să nu mă înțeleg. Nu există așa ceva”, a mai spus Virgil Drăghia.

Virgil Drăghia vrea să rămână aproape de fotbal după retragere: „I-am zis că stau cu el 6 luni”

„Când o să mă las, mi-ar plăcea 6 luni de zile, i-am spus și lui Pușu (n.r. Mihai-Gavril Năbădan), să stau cu el, să fiu antrenorul lui secund cu portarii. Să fiu ucenic. Îmi place foarte mult stilul lui și cum gestionează relațiile dintre portarul titular, al doilea, al treilea portar.

Îmi place felul în care lucrează. Știe ce să facă în fiecare moment”, au fost cuvintele lui Virgil Drăghia, la „Suflet de rapidist”.

