Momente inedite cu Mirabela Dauer, Carmen Movileanu și Horia Moculescu, de 1 Decembrie. Virgil Ianțu: “Vreau să le mulțumesc din start”

Pe 1 Decembrie, în anul în care se împlinesc 65 de ani de la debutul Televiziunii Române, la TVR 2, Virgil Ianțu îi va avea invitați pe trei dintre cei mai apreciați români de la noi.

Mirabela Dauer, Carmen Movileanu și Horia Moculescu , ce va fi difuzată pe TVR 2, miercuri, pe 1 decembrie, de la ora 20:00.

Virgil Ianțu spune că momentele pe care le-a pregătit vor fi cu adevărat deosebite, iar tema ediției speciale „Câștigă România!” este TVR 65. Întrebările la care vor răspunde invitații vor fi completate cu imagini din Arhiva de Aur, amintiri și melodii.

ADVERTISEMENT

„Vreau să le mulțumesc din start pentru că au venit la această ediție, pentru că eu am crescut cu ei și mi-au adus bucurie atâția ani. Și o vor mai face. Eu sunt printre cei care îi apreciază, îi iubesc și nu sunt singurul. Suntem mulți și cred că trebuie să îi avem invitați cât mai des și în cât mai multe locuri. Sunt foarte onorat să vi-i prezint în această seară!”, a spus Virgil Ianțu, gazda „Câștigă România”.

Carmen Movileanu, din nou la TVR

De ziua Națională a României, Carmen Movileanu va încerca să răspundă la cât mai multe întrebări de cultură generală, bazate pe ultimii 65 de ani ai Televiziunii Române. Cea care a fost printre primii oameni de televiziune din România recunoaște că îi este dor să apară pe micile ecrane și să fie alături de colegii săi de breaslă.

ADVERTISEMENT

„După 41 de ani de muncă doar aici… Am locuit aici mai mult decât am locuit acasă, în 41 de ani. Au fost atât de multe lucruri importante pentru mine… nu doar ca profesionist, ci și ca om. Aici m-am format: am venit la 20 de ani și am plecat la 61.

Aici m-am îndrăgostit, aici m-am căsătorit, aici am devenit mamă, aici am divorțat, aici am devenit văduvă… Aici m-am despărțit de colegii mei, de care îmi este foarte dor. Dar am acest mare noroc că, nefiind încă de vârsta lui Horia, mă mai cheamă pe la emisiuni. Cum să nu fiu fericită când am reușit să respir același aer cu oamenii pe care i-am îndrăgit și eu pe micul ecran”, a spus Carmen Movileanu.

ADVERTISEMENT

Mirabela Dauer, creația Televiziunii Române

Cea de-a doua invitată a emisiunii este celebra artistă Mirabela Dauer. pe care a avut-o cu oameni precum Zina Dumitrescu sau Doinița Levința, două dintre femeile care au reușit să îi schimbe Mirabelei coafura, dar și stilul vestimentar pe care le avea în trecut.

„Eu sunt creația televiziunii! Cine nu a trecut prin această instituție și cine nu a cunoscut oamenii pe care i-am cunoscut eu, este un om sărac. Sunt fericită că m-am născut aici”, a spus Mirabela Dauer, care – vă vine să credeți sau nu- avea părul lung și negru, la debut.

ADVERTISEMENT

Surprizele nu vor lipsi din emisiune

Producătorii emisiunii „Câștigă România” au pregătit și o serie de surprize pentru invitații de seamă pe care îi vor avea în platou. Printre momentele amuzante se vor strecura și câteva momente emoționante. În cadrul emisiunii vor fi afișate pe ecran câteva imagini și videoclipuri din Arhiva TVR, cu cei trei invitați la început de carieră.

Compozitorul Horia Moculescu se va bucura în momentul în care producătorii emisiunii îi vor arăta imagini din 1977. Artistul a cântat, pe atunci, alături de compozitori celebri precum Marius Țeicu, Mihai Constantinescu, Mihai Dumbrava, Ion Cristinoiu și Marcel Dragomir.