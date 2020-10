Virgil Ianțu s-a vindecat de COVID. Ce a făcut prezentatorul după ieșirea din izolare

Virgil Ianțu anunța la începutul lunii octombrie că a fost confirmat pozitiv la testul cu noul tip de coronavirus. Celebrul prezentator de la Prima TV a avut o formă ușoară a bolii, motiv pentru care a urmat tratamentul acasă timp de 14 zile.

Vedeta s-a vindecat de COVID-19, perioada de carantină încheindu-se în urmă cu foarte puțin timp. Fostul moderator al emisiunii „Vrei să fii milionar?” a trecut cu bine peste această încercare, fiind singurul din familia sa care a avut virusul din China.

Prezentatorul și-a reluat cursul normal al vieții imediat ce au trecut cele două săptămâni de izolare. Virgil Ianțu a ieșit seara trecută, marți, 13 octombrie, la o plimbare prin Capitală unde a fost prezent la un eveniment dedicat artei. Mai exact, a luat parte la un vernisaj.

Virgil Ianțu a ieșit din carantină. Ce a făcut după ce s-a vindecat de coronavirus

Moderatorul în vârstă de 49 de ani nu pare foarte schimbat după vindecarea de coronavirus, așa cum s-a întâmplat în cazul altor vedete care au avut boala. Gazda show-ului „Copiii spun lucruri trăsnite” nu a vorbit prea mult despre COVID-19, însă a promis că va face acest lucru în curând.

„Astăzi e ultima zi de izolare. Zilele următoare o să vă povestesc despre experiența personală în relația cu Covid, despre felurile în care ne poate afecta acest virus pe noi toți”, a scris Virgil Ianțu, în dreptul unei imagini de pe Instagram.

Vedeta a postat și o primă fotografie după vindecarea de coronavirus, chiar de la evenimentul la care a fost prezent marți seara. Prezentatorul apare în compania a două femei, în interior, purtând mască de protecție, lucru recomandat de autorități perioada aceasta.

Virgil Ianțu a avut o formă ușoară a bolii. Cum a luat boala

„Da, deși am fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, am contactat Covid. Din fericire, am o formă ușoară și voi trece peste asta cu bine. â

A fost o experiență care m-a făcut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog doar să nu lăsați garda jos și să vă protejați cât puteți, purtând masca și exagerând cu igiena.

Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!”, scria vedeta în urmă cu două săptămâni când a aflat că are virusul din China.

