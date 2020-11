Visul dinaintea disparției lui Diego Maradona: “Nu mai sunt atâtea lucruri de făcut”

Diego Armando Maradona s-a stins! Indiferent de câte probleme de sănătate a avut, nu mi-am închipuit niciodată această zi. În urmă cu mai puțin de o lună când am construit alături de mai mulți colegi din redacție suplimentul din FANATIK despre titanii Pele și Maradona, mi-a trecut acest gând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă documentam pentru o pagină de ziar despre viața lui Diego Maradona și mă gândeam: “Cum va fi acea zi în care va dispărea Diego?” În niciun caz nu mă gândeam că va veni atât de rapid. Dar nu puteam să îmi închipui durerea pe care o va resimți fotbalul. Și nu mi-o imaginez nici acum pentru că e de abia începutul.

Încă din primii ani de viață Diego a adus bucurie oamenilor cu o minge de fotbal. La 12 ani era copil de mingi și în pauza meciurilor de prima ligă din Argentina îi amuza pe spectatori cu schemele lui. În fiecare zi până astăzi, Maradona le-a adus bucurie oamenilor. Doar el și o minge de fotbal, atât.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu puteam decât să îmi imaginez poveștile cu Maradona, nu exista Youtube

Nu l-am prins pe Diego pe teren. Eram prea mic. Dar mereu m-au fascinat poveștile despre el mai ales că multe dintre întâmplări mi-au fost povestite de tata. Nu puteam decât să mi le imaginez, nu exista Youtube. Și mereu numele de Maradona mă ducea cu gândul la un “Dumnezeu al fotbalului”.

De la tata am auzit prima dată de “Mâna lui Dumnezeu”, Cupa Mondială câștigată aproape de unul singur, perioada Napoli și multe alte episoade care mi-au fascinat copilăria. Poate și de acolo am rămas cu imaginea unui zeu pentru că poveștile alea mi se păreau ceva ireal, auzite la vârsta de 5-6 ani.

ADVERTISEMENT

Visul: “Stai liniștit că nu mă grăbesc. Nu mai sunt atât de multe lucruri de făcut”

În luna octombrie, fiind focusat pe subiectul aniversării lui Maradona, l-am visat pentru prima dată pe “D10s”. Eram la o petrecere a fotbaliștilor și am rămas împietrit când l-am văzut. Am avut tupeul să mă duc și să îi cer să fac o poză împreună cu el și el a acceptat imediat.

Însă oricât de des apăsam pe butonul telefonului, nu se făcuse nicio poză. Dar el răbdător îmi spunea: “Stai liniștit că nu mă grăbesc. Nu mai sunt atât de multe lucruri de făcut”, moment în care m-am trezit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Inima lui Diego Maradona s-a oprit, el nu va putea muri vreodată

La trei săptămâni de atunci, Maradona s-a stins. Am citit inițial în presa argentiniană și nu puteam să cred. Am rămas împietrit. Am căutat pe google repede și nu găsisem nimic, iar apoi m-am întors la site-ul sursă: Clarin, unul dintre cele mai respectate din Argentina. Tot nu îmi venea să cred. Am intrat pe Twitter, acolo unde cutremurul deja începuse și mi-am dat seama că l-am pierdut pe Diego.

Chiar dacă azi, pe 25 noiembrie, inima lui Diego Maradona s-a oprit, el nu va putea muri vreodată. Prin bucuriile pe care le-a adus oamenilor pe terenul de fotbal, Diego Maradona și-a căpătat statutul de zeu. Și zeii nu mor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT