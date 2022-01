Vitali Mykolenko, cuvinte mari pentru Mircea Lucescu după transferul la Everton: ”Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut”

La 22 de ani, Mykolenko a fost unul dintre titularii de bază în echipa tehnicianului român și a fost convocat de Andrei Shevchenko la națională pentru Euro 2020.

Fundașul stânga a fost urmărit de mai multe cluburi, însă în cele din urmă a ajuns în Premier League pentru 23,5 milioane de euro.

Mircea Lucescu, elogiat de Vitali Mykolenko după transferul la Everton

După ce a devenit al treilea cel mai scump jucător transferat în istorie de Dinamo Kiev, după Andrei Yarmolenko și Andrei Shevchenko, Vitali Mykolenko a ținut să-i mulțumească lui Mircea Lucescu pentru că a ajuns la Everton.

”Azi a venit ziua în care aș vrea să-mi anunț noua etapă în carieră. Aș dori să le mulțumesc tuturor antrenorilor, întregului personal al clubului, președintelui Surkis, tuturor colegilor și, bineînțeles, lui pentru atenție, experiență și tot ceea ce a făcut pentru mine.

Îi doresc lui Dinamo doar victorii, trofee și noroc. Am mari ambiții fotbalistice și de aceea vreau foarte mult să confirm în Premier League. Pentru mine este o provocare, senzații noi, o încărcătură de emoții”, a declarat fundașul stânga.

Ucraineanul, încântat de fanii ”caramelelor”

Vitali Mykolenko a fost prezentat oficial fanilor de pe Goodison Park înaintea partidei cu Brighton. Din păcate, formația pregătită de spaniolul Rafael Benitez , și se află într-o situație disperată în clasament.

”Mutarea la Everton este un pas mare și important în viața mea. Întotdeauna am visat să joc în Premier League. Fotbalul englez este locul unde s-a născut acest joc și cred că se va potrivi foarte bine stilului meu.

Am 22 de ani, dar nu mă simt ca un tânăr. Am experiența de a juca la nivel european și sper să mă perfecționez în continuare ca jucător. Sunt încântat de oportunitatea de a juca în fața suporterilor lui Everton. Am văzut ultimele jocuri de pe Goodison Park și au fost incredibile. Sunt fani incredibili față de care simt o mare responsabilitate”, a mai spus ucraineanul.

Mykolenko trebuie să învețe limba engleză

”Fotbalul modern cere ca fundașii laterali să fie capabili să atace și să se apere. Cred că sunt un fundaș versatil care poate acoperi toată banda stângă. Dar cred că dorința și angajamentul sunt cele mai importante atribute și voi încerca să aduc aceste calități.

Sper să nu-mi ia prea mult timp să mă acomodez cu stilul fotbalului din Anglia. Mă simt grozav acum și este foarte important pentru mine să comunic cu echipa, conducerea și fanii.

Pentru asta, trebuie să învăț limba și să înțeleg cultura acestui oraș, a acestei țări și a acestui club. Voi face tot ce pot. Cred că aici la Everton, cu tradițiile și ambițiile clubului, voi crește ca persoană și ca jucător”, a încheiat Mykolenko.