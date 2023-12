Viviana Sposub, accident de mașină în America. Momente terifiante pentru fosta iubită a lui George Burcea

Viviana Sposub a trăit timp de câteva luni visul american și s-a îndrăgostit de „țara tuturor posibilităților”, dar abia acum a povestit și momentele mai puțin frumoase din toată această aventură. Fosta iubită a lui George Burcea a fost implicată într-un accident de mașină.

Viviana Sposub, accident de mașină în America

Relația cu George Burcea, i-a oferit posibilitatea Vivianei Sposub posibilitatea să trăiască visul american. Timp de câteva luni, cei doi au locuit peste ocean.

Tânăra în vârstă de 26 de ani s-a îndrăgostit de America, dar asta nu înseamnă că a avut parte numai de momente frumoase. Vedeta a mărturisit că ea și fostul său iubit au avut parte și de peripeții.

dar Viviana Sposub a avut un accident de mașină. „E mai ceva ca în filme. Nu am mai povestit nimănui despre experiența din America. În Los Angeles am avut parte de tot felul de peripeții: de împușcături, am avut accident de mașină, mi s-au furat telefoane, poșete, dar cu toate acestea m-am simțit bine.

Experiența de acolo m-a învățat cât de frumoasă este România și cât de safe este. Te simți în siguranță, femeie fiind, cel puțin, comparând, dar cu siguranță sunt și aici tot felul de situații, oricum, aici mă simt cel mai în siguranță”, a declarat Viviana Sposub pentru

Se gândește să se mute

În ciuda acestor experiențe care pe unii i-ar putea traumatiza, Viviana Sposub a dezvăluit că și-ar dori să se poată muta definitiv în America. Deocamdată, însă, viza nu îi permite să facă acest lucru, dar poate merge în vizită.

„Până la vârsta aceasta, cel mai mult mi-a plăcut să vizitez Statele Unite ale Americii pentru că a fost o experiență wow, unică. Mă bucur că am avut ocazia să stau mai mult timp, am stat aproape jumătate de an și mi-am făcut mulți prieteni și țin legătura cu mulți prieteni americani.

Am putut să trăiesc experiența și tot ce am văzut în filme, am trait pe propria piele. Anul trecut, de exemplu, de Revelion am fost chiar în Time Square, chiar în centru și a fost o experiență de neuitat.

Aș vrea să mă mut! Mi-ar plăcea să rămân acolo mai mult, dar ,deocamdată, viza nu îmi permite. Pot doar să mă duc și să mă întorc și tot așa!”, a mai spus Viviana Sposub despre timpul petrecut în America.