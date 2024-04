Vizită surpriză la Săftica în ziua meciului Dinamo – Poli Iași. „Asta vrem să vedem”. „Câinii”, sub mare presiune

Ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan au mers în cantonamentul lui Dinamo de la Săftica înaintea meciului extrem de important . Suporterii „câinilor” au transmis un mesaj ferm.

Vizită surpriză la Săftica în ziua meciului Dinamo – Poli Iași. „Câinii”, sub mare presiune

Dinamo a ajuns pe ultimul loc în play-out-ul SuperLigii . „Câinii” trebuie să le răspundă rivalelor cu o victorie în meciul cu Poli Iași de pe „Arcul de Triumf”. Echipa antrenată de Zeljko Kopic poate urca până pe locul 7 în play-out, dacă învinge formația din Copou.

Clubul din Ștefan cel Mare nu se va putea baza pe aportul suporterilor la meciul cu Poli Iași. Doar copiii au acces în tribune. Totuși, ultrașii din PCH au decis să le facă o surpriză elevilor lui Zeljko Kopic.

Cu doar 3 ore înainte de Dinamo – Poli Iași, suporterii au mers la baza de la Săftica, unde s-au întâlnit cu jucătorii. Clubul din Ștefan cel Mare este sub mare presiune, mai ales că finalul sezonului se apropie.

„Totul depinde de voi. Vrem să vedem atitudine”

“Hepaticus”, unul dintre liderii PCH, a ținut să le transmită un mesaj ferm jucătorilor. Liderul de galerie a încercat să-i încurajeze pe elevii lui Zeljko Kopic și să le aducă aminte că situația la Dinamo a fost mult mai complicată decât acum.

“Suntem mai bine decât eram acum un an jumătate, doi. Eram în faliment, morți, nu mai suntem așa, e mai bine. Totul depinde de voi. Nu murim! N-o să vă dea nimeni in cap.

Vrem să vedem atitudine de la voi”, a spus “Hepa”, citat de . Dinamo nu se va putea baza pe suporteri nici la meciurile de pe teren propriu cu FC Voluntari și UTA Arad.

„Câinii” s-au ales cu terenul suspendat după incidentele provocate de suporteri la meciul cu UTA Arad, scor 1-0, în ultima etapă a sezonului regulat. Comisia de Disciplină a FRF a dictat o suspendare de 4 etape a terenului pentru Dinamo.

Apelul făcut de clubul din Ștefan cel Mare a fost respins de Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal. Verdictul a rămas același și pentru UTA Arad. Echipa lui Mircea Rednic va juca fără spectatori, ci doar cu copii în tribune meciurile cu Oțelul Galați și FC U Craiova.