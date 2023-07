Vlad Chiricheş a fost prezentat oficial la FCSB: “Ar fi extraordinar să jucăm în Ghencea!”

Vlad Chiricheş a revenit la FCSB. FANATIK pregătită de Gigi Becali şi acceptată, în cele din urmă, de fundaşul central. Fotbalistul revine după 10 ani la echipă.

Vlad Chiricheş a fost prezentat oficial la FCSB: “Vreau să ajut echipa să câștige campionatul”

La prezentare, a declarat că îşi doreşte ca echipa să evolueze în Ghencea. Fundaşul central a declarat că obiectivul este titlul şi calificarea în grupele Conference League:

„Ar fi trebuit să le mulțumesc în primul rând patronului, lui Meme, că s-au gândit la mine și au avut încredere că pot fi elementul care să ajute echipa să câștige campionatul, să ajungă în grupele Conference League. De aici a plecat totul. Ei au avut dorința asta și până la urmă ne-am înțeles.

A fost ciudat la început, dar am avut cumva un feeling că s-ar gândi la mine, înainte să vorbim, a rămas atât, dar apoi când am primit un telefon de la patron mi-a surâs ideea. Probabil e puțin greu la început, după 10 ani plecat să revii așa rapid a fost ciudat.

Vreau să ajut echipa să câștige campionatul și să reprezinte ce e ea, de fapt, campioana României. Scenariul perfect îl pot numi doar la sfârșitul campionatului, când sper să devenim campioni.

“Ar fi extraordinar pentru suporteri să jucăm în Ghencea”

Până atunci este o speranță că lucrurile vor merge bine, o să muncim foarte mult, voi încerca să mă ridic la cel mai înalt nivel și să ajut echipa să câștige campionatul.

Mi-aș dori cel mai mult, ar fi extraordinar pentru suporteri să jucăm în Ghencea. Am văzut cât de iubită e echipa în această perioadă, cât de așteptată e să revină în casa ei, sperăm să revenim acolo”, a spus Chiricheş.

“Pentru ce am făcut eu ca sportiv pentru fotbalul românesc aș merita mai mult respect”

Fotbalistul nu a ocolit nici subiectul accidentărilor, spunând că au fost aruncate multe răutăţi în spaţiul public. Chiricheş susţine că merită mai mult respect pentru ceea ce a făcut în fotbalul românesc:

„Voiam să vorbesc despre acest aspect, am văzut în ultimele săptămâni vorbe aruncate cu ușurință și răutate. Să fiu numit pacient, multe altele, cred că e prea mult și pentru ce am făcut eu ca sportiv pentru fotbalul românesc aș merita mai mult respect.

Am încercat să mă pregătesc mereu la 100%, să am o alimentație bună, dar au fost momente când corpul meu a cedat, nu a fost sub controlul meu. Sunt într-o formă foarte bună, lucrez foarte bine, cu cei mai buni preparatori.

Sper să mă țină asta la cel mai bun nivel. Am încredere foarte mare în ei și sunt sigur că mă pot ajuta să fiu la un nivel foarte bun”, a spus Chiricheş.

„Să vă spun eu ceva, sunt foarte fericit și mândru că m-am întors. O simt ca un semn, după 10 ani să revin la echipa care m-a ajutat să trec la următorul nivel, să mă dezvolt în carieră, e o mândrie și o fericire să mă întorc”, Vlad Chiricheş

33 de ani are Vlad Chiricheş

2013 este anul în care Chiricheş a plecat de la FCSB