Vlad Chiricheş, descumpănit după România – Germania 0-1: „Am scăpat bine cu un singur gol. Obiectivul e locul 2“

România a pierdut cu 0-1 meciul cu Germania din etapa a doua a preliminariilor pentru CM2022. Nemţii au avut multe ocazii, dar Niţă a reuşit să închidă poarta foarte bine şi a limitat scorul. La finalul partidei, căpitanul Vlad Chiricheş a recunoscut superioritatea adversarului şi a anunţat că obiectivul este locul secund.

Vlad Chiricheş: „Am avut de suferit. Am scăpat bine cu un singur gol“

„E clar că am avut de suferit împotriva unei echipe foarte puternice, care are posesia, dar pe alocuri am avut şi noi momente bune. Şi, cu puţină şansă, am fi putut să scoatem un rezultat bun. Nu s-a putut.

Cred că trebuie să continuăm cu atitudinea cu care am terminat această partidă şi să câştigăm celelalte meciuri.

Era clar că era un meci de acest tip. Trebuia să alergăm mult. Am avut în faţă campioni şi a fost greu. Am avut mult de alergat, dar am avut o atitudine bună. Ştiam că ne aşteaptă un meci greu. Germania are în componenţa sa numai jucători buni.

Joacă numai la echipe campioane şi sunt un grup puternic. Chiar dacă n-au avut, în ultimii doi ani, o evoluţie extraordinară, sunt jucători extraordinari. Sunt obosit. Am avut de alergat mult după atacanţii lor, dar am scăpat bine cu doar un gol primit.

Vlad Chiricheş: „Obiectivul e locul 2“

Dacă vom continua cu atitudinea cu care am terminat acest joc, cu dăruirea şi cu unitatea de azi, putem să câştigăm restul meciurilor. Obiectiv nostru este să terminăm grupa sus, pe locul 2. Am fi vrut mai mult din acest joc, nu s-a putut. E clar că Germania e favorita grupei şi noi sperăm să terminăm pe locul 2.

N-am avut emoţii că ne pot da multe. Ştiam că întâlnim un adversar dificil şi ştiam că pot să ne pună în dificultate, dar am reuşit să avem momente bune“, a declarat căpitanul Vlad Chiricheş la finalul meciului.

Nicolae Stanciu: „E obligatoriu să câştigăm în Armenia“

„Ştiam că ne aşteaptă un meci greu, epuizant. În repriza a doua am arătat mai bine. Nu suntem mulţumiţi pentru că am pierdut. Germania e favorită, echipa cea mai puternică, dar am reuşit să jucăm de la egal la egal pe final de meci, când au început şi ei să tragă de timp.

E obligatoriu pentru noi să câştigăm în Armenia şi apoi e timp să ne gândim la următoarele meciuri din septembrie.

Nu ştiu dacă s-a simţit (n.r. valoarea de un miliard a lotului german). La ce jucători au şi pe unde joacă, era normal să aibă posesia şi să controleze jocul. Cred că a fost un meci bun. Niţă ne-a salvat, dar în repriza a doua am simţit că putem egala“, a completat şi Nicolae Stanciu.

Claudiu Keşeru: „Neuer e impunător“

„Ne-a lipsit ceva să scoatem un rezultat bun. Ne luptăm cu toată lumea, important e să fim şi noi acolo (n.r. – în fruntea grupei). În momentul acesta, sunt convins că putem termina pe acel loc 2.

Dacă am pierdut acum 0-1 şi am avut un minut în care am luat două goluri, nu înseamnă că ne-a apucat panica. E o atmosferă bună, ştim ce avem de făcut. Dacă nu aş crede în şansele de calificare, ar trebui să plec şi să nu mai vin.

Neuer e impunător. Îşi face simţită prezenţa. Din păcate, nu am putut să îl punem în dificultate“, a precizat şi Claudiu Keşeru, la conferinţa de presă.