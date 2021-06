Vlad Chiricheş, prima reacţie după Anglia – România 1-0: “Am venit să arătăm un joc agresiv!” De ce nu a îngenuncheat Stanciu înaintea meciului

, într-o partidă disputată pe Riverside Stadium, la Middlesbrough. A fost al patrulea eșec consecutiv pentru “tricolori”, dar căpitanul Vlad Chiricheș este optimist.

Chiricheș consideră că România a dat o replică bună în fața uneia dintre favoritele pentru Euro 2020. De asemenea, remarcă o atitudine mult mai bună decât cea din precedentul eșec, în fața Georgiei.

Declarațiile după România – Anglia 1-0. Vlad Chiricheș e optimist: “Am arătat că le putem face față”

Ne-am ridicat la un nivel bun şi am arătat că putem face faţă Angliei. Sunt patru înfrângeri, dar în seara asta am arătat că avem atitudine şi că am trecut peste eşecul cu Georgia.

Am venit în Anglia şi am arătat un joc agresiv. A fost un meci greu, cu o echipă puternică. Cum am spus, ne-am ridicat la valoarea lor. I-am urat baftă lui Kane pentru European. Aş paria pe Portugalia la EURO 2020, îmi place Cristiano Ronaldo.

E un moment bun să plecăm de la acest rezultat. Am avut un joc bun şi dacă vom continua aşa putem să reintrăm în cursa calificării. Nu m-am gândit la critici, ştiu că a trebuit să îmbunătăţim jocul ofensiv. Am încercat să avem posesia azi şi e clar că trebuie să îmbunătăţim jocul”, a declarat Chiricheș după meci.

Florin Niță, promisiune pentru fanii echipei naționale: “Sunt convins că o să facem meciuri bune”

Florin Niță a fost învins doar din lovitură de pedeapsă, de Marcus Rashford, dar a și parat un penalty, în fața lui Jordan Henderson. Și portarul celor de la Sparta Praga este optimist pentru viitor.

“Nu contează cine a bătut penalty-ul, mi-am făcut treaba, nimic mai mult. Am avut multe ocazii, dar nu am reuşit să înscriem. Hai să nu ne mai uităm la rezultatele din trecut. Să luăm ce este mai bun din jocul de azi. Anglia este net superioară echipei noastre, dar ne-am ridicat la valoarea ei.

Putem face o figură frumoasă la următoarele meciuri. Nu contează cu cine jucăm, sunt convins că o să facem meciuri bune”, a declarat și Florin Niță la finalul partidei de la Middlesbrough.

Nicolae Stanciu a explicat de ce a refuzat să îngenuncheze pentru BLM: “Colegul meu de la Slavia a fost suspendat fără nicio probă”

Nicolae Stanciu și Ionuț Nedelcearu sunt , pentru deja celebra cauză Black Lives Matter. Fotbalistul Slaviei Praga și-a explicat gestul.

“Am făcut același lucru cu Slavia în partida din sferturile Europa League cu Arsenal, mi se pare normal, colegul meu de la Slavia a fost suspendat 10 etape fără nicio probă, doar că cineva ar fi zis că ar fi spus acel cuvânt pe care nu îl pot spune. Am decis să nu mă pun in genunchi, nu cred că asta e soluția. A fost o partidă foarte grea cu o națională puternică, ne-am creat și noi ocazii de gol, din păcate am făcut acele faulturi în careu, penalty-urile, Niță a apărat unul, dar așa am pierdut meciul.

Am avut ceva ocazii mari, și la 1-0, Ivan a avut o situație din 6 metri când a scos portarul. Am mai pierdut un meci, suntem supărați, chiar dacă am pierdut în fața Angliei. Cred că am făcut un meci destul de bun, am creat ocazii la poartă, dar ne lipsesc rezultatele. Dacă nu câștigăm tot din septembrie, nu mai avem nicio șansă, jucăm cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord, dacă nu facem 9 puncte, nu avem nicio șansă”, a declarat Stanciu.