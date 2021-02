Vlad Gherman încă nu a trecut peste despărțirea de Cristina Ciobănașu, după cum reiese din declarațiile sincere pe care le-a făcut recent. După nouă ani de relație, cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgitul actor a fost foarte afectat de această schimbare din viața lui și a explicat care sunt motivele care au dus la o această decizie. Vlad Gherman susține că el și fosta iubită au evoluat diferit în toți acești ani și ar fi fost imposibil să meargă mai departe.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au fost împreună timp de nouă ani și au format unul dintre cele mai iubite cupluri de tineri din showbiz-ul românesc. Atunci când și-au anunțat despărțirea, fanii au sperat ca totul să fie o farsă, însă cei doi au spus că nu ar ăutea glumi cu un astfel de subiect.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlad Gherman, declarații sincere după despărțirea de Cristina Ciobănașu: „Am plâns destul de mult”

Vestea că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit a șocat pe toată lumea, mai ales că formau un cuplu încă din 2012, atunci când filmau pentru serialul „Pariu cu Viața”, unde s-au și cunoscut. Cei doi au făcut anunțul în prima zi a lunii februarie.

Recent, Vlad Gherman a oferit un interviu sincer despre despărțire și a recunoscut că ete o situație foarte dificilă, după nouă ani în care au fost de neespărțit. Actorul din serialul „Adela” (Antena 1) a recunoscut că este foarte speriat de schimbările care îl așteaptă, dar este convins că va trece peste acest obstacol.

ADVERTISEMENT

„Am plâns destul de mult, pentru că despărțirea asta reprezintă o schimbare majoră în viața mea. În general, ne temem de necunoscut, de nou și preferăm să rămânem acolo unde ne simțim în siguranță.

Nu am plâns doar pentru că nu mai sunt cu Criss, ci și pentru că mi-e frică de toate schimbările care urmează. Sunt entuziasmat, dar îmi e și teamă. M-au încercat multe gânduri în ultima perioadă. Clar mă ajută foarte mult ședințele la psiholog și sunt convins că mă voi pune repede picioare”, a declarat Vlad Gherman pentru VIVA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlad Gherman: „Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură”

Vlad Gherman a explicat că decizia de a încheia relația nu a venit brusc. El și Cristina au evoluat diferit în toți acești ani și au uitat să se pună pe primul loc, ținând cont mai întâi de dorințele celuilalt, alegere care nu a fost deloc în avantajul lor.

Au încercat fără succes să salveze relația și despărțirea a fost cel mai bun lucru pe care l-au putut face la momentul actual. Chiar dacă se află într-o situație delicată, Vlad a precizat că mereu o va iubi pe fosta lui parteneră, chiar dacă într-un alt mod.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Începuserăm să ne dorim lucruri diferite și credeţi-mă că am încercat să facem relaţia să funcţioneze. Nu am zis gata din primul moment în care am realizat că nu suntem pe acelaşi traseu. Nu am tras de relaţia asta din obişnuință.

Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură.

ADVERTISEMENT

Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a mai spus actorul pentru sursa menționată anterior.

Cum încearcă Vlad Gherman să treacă peste despărțire

La scurt timp după anunțul despărțirii, Vlad Gherman și-a făcut un canal de YouTube unde postează regulat scurte vloguri sub formă de jurnal. Vedeta de la Antena 1 vrea să le arate fanilor cum decurge evoluția lui personală și revine săptămânal cu un nou videoclip.

ADVERTISEMENT

„Am slăbit șapte kilograme.(…) Tot am burtă”, a declarat Vlad Gherman în primul său vlog, unde a reccunoscut că merge la psiholog.

Actorul s-a mutat recent în noul său apartament și este pregătit să o ia de la capăt cu noua lui viață. Bineînțeles, Cristina Ciobănașu va face parte mereu din viața lui și ar fi imposibil ca lucrurile să stea altfel, din moment ce se văd aproape zilnic la filmări.