Vlad Gherman joacă un rol dificil în Lia: ”Un golan asumat”! Ce face cu Oana, de Revelion: ”Un obicei pe care l-am creat de când eram cu Cris”

Noul serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, Lia- sotia sotului meu, îşi completează distribuţia cu noi nume cunoscute din showbiz-ul autohton. Kira Hagi, fiica legendei fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, şi Vlad Gherman se alătură proiectului, unde îi vor interpreta pe Mira şi Andi.

Vlad Gherman, rol de golan. Ce spune despre serialul Lia și personajul pe care îl interpretează

În strânsă legătură cu Alice, telespectatorii îl vor putea cunoaşte şi pe Andi (Vlad Gherman). Absolvent al U.N.A.T.C. şi prezentator al emisiunii CulTour, de la Happy Channel, cariera ca membru-fondator al trupei Lala Band.

În cel mai nou proiect de la Antena 1, Vlad Gherman îl va interpreta pe Andi, fratele mai mic al lui Alice (Ioana Blaj). În ultimii ani, Andi a studiat la Londra, unde a prins gustul vieţii de noapte, astfel că, la întoarcerea acasă, familia îl va descoperi complet transformat şi cu un look în concordanţă cu schimbările din viaţa lui.

Serialul care va putea fi urmărit începând din 12 ianuarie, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1, va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole.

În exclusivitate pentru FANATIK, Vlad Gherman a vorbit despre rolul său din serialul Lia și a dezvăluit ce se întâmplă între el și Oana, iubita lui.

Vlad Gherman: ”E ceva de n-am făcut niciodată, nu seamănă deloc cu mine”

Ce poți să ne spui despre rolul pe care-l interpretezi în serialul “Lia – soția soțului meu”?

– Nu sunt prea multe lucruri pe care pot să ți le spun momentan. Ce pot să spun este că pentru mine, personajul acesta, este o provocare. Este ceva ce nu am mai făcut până acum. Poate că m-am dus în direcția asta în serialul “Sacrificiul” când l-am interpretat pe Amza, tot golănaș era și el, dar era mai pușți… Asta e, mă rog, “golan”, hmm, e cam mult spus, dar hai să zicem că putem folosi termenul asta general că să înțeleagă toată lumea pe ce directive merge personajul meu.

E un golan, dar e un golan asumat și foarte matur. Omul știe ce vrea de la viață, asta mi-a plăcut din prima la el. Spune verde în față, spune lucrurile pe nume, nu se ascunde după deget. Asta iarăși a fost o chestie, pentru că practic din serialul anterior, “Adela”, unde l-am interpretat pe Călin, un tocilar, un altruist… Ăsta e cel mai mare egoist, asta spune tot ce gândește, nu îi e frică că-și ia pumni în gură la propriu, nu îi e frică de frică.

Sunt tot felul de secvențe interesante pe care le-am filmat până acum și urmează și altele. E ceva de n-am făcut niciodată, nu seamănă deloc cu mine.

La un moment dat, mi-a zis cineva, pe set, de fapt mai mulți, și m-am și speriat. “Băi, nu te mai suport, te urăsc”. Și m-am speriat și am zis “Bănuiesc că e vorba de Andi”. “Da, mai, de Andi, normal”. Am zis că poate că am făcut eu ceva, mă speriasem. Dar, asta înseamnă că e de bine, mi-am dus personajul în zona potrivită.

”Trebuie să mă epilez”

Mă trezesc dimineață cu mare entuziasm să merg la filmări, ceea ce nu zic că nu mi s-a mai întâmplat de mult, dar nu mi s-a mai întâmplat de mult iarnă, mai ales pe vremea asta, când nu-ți vine să te trezeșți. Eu chiar mă trezesc cu super energie, nici nu-mi beau cafeaua, vin pe set și abia aștept să filmez pentru că am niște secvențe foarte țări de filmat.

Ce să mai spun? Tatuaje am, de astea lipite care te țin câteva zile. Trebuie să mă epilez, ceea ce a fost o mare drama pentru mine, asta cu epilatul, pentru că altfel nu se lipesc tatuajele. Păr un un pic mai lung, bărbiță, cioculeț, schimbări, cercei falși în urechi, brățărele, ghiuluri… Am zis să arăt cam cum e acest personaj.

Mai am o schemă… față de cum vorbeam când interpretăm personajul “Călin”. Vorbeam foarte sus. Aici, la acest rol vorbesc altfel, zici că sunt cuceritor… mai pe sexy.

Vlad Gherman s-a întors la muzică

La ce proiecte mai lucrezi, în afară de serialul “Lia – soția soțului meu”? Am văzut că și în mediul online ai contracte…

– Da. S-au legat foarte multe lucruri pe Instagram, ceea ce nu mi se întâmplase până anul asta. Și asta mă bucură enorm. Tot felul de campanii.

Am și canalul de Youtube care crește. Am două piese, urmează piesă numărul 3 pe care acum o finalizez, zilele acestea trebuie să-mi vină mix masterizata piesă, urmează să filmez și videoclip. Iarăși piese pe care le fac împreună cu cei de la DeMoga, lucrez la ele, eu nefiind semnat, îmi plătesc piesele, videoclipurile.

Evident că încerc să fac cât mai mult pe prietenie, mai ales la videoclipuri, încerc să fac rost de locații, să vorbesc în stânga și-n dreapta, să primesc un discount pe echipament. Nu mă ascund, le scot pe banii mei, am zis măcar să încerc să nu dau foarte mulți bani. Dar mă bucur că explorez și prin zona asta pe care am lăsat-o așa în stand by o perioadă. Cred că după perioada de glorie “Pariu cu viață”, Lala band, nu am mai cântat, poate așa prin duș, poate așa prin casă la chitară foarte puțin…

Deci mai cânți, când poți, totuși…

– În duș sună cel mai bine, am un ecou la mine în baie… Și cu chitara la fel, deși s-a pus praful pe ea, suflu că să se ducă și mai cânt. E dezacordată, ar trebui să schimb corzile…

Mi-am luat și un sistem de karaoke, așa când mai petrecem cu prietenii, mai cântăm și ne simțim bine. Atunci când cant, mai primesc confirmări de la anumiți oameni. Chiar dacă suntem la petrecere, e ok, că se simte validarea, oamenii vin și spun “Doamne, cât de bine cânți. Ar trebui să nu renunți la cântat”.

Vlad Gherman, fanul lui Liviu Teodorescu

Eu întotdeauna am spus și o să fiu sincer cu tine, am zis că nu mi se pare neapărat că am un timbru special, probabil că m-a ajutat foarte mult meseria și-n direcția asta, pentru că, într-adevăr, din ce au mai spus oamenii, transmit foarte mult, adică transmit emoția, ceea ce e foarte bine.

Dar o perioada m-am lăsat pentru că am zis “Sincer, nu simt că e locul meu acolo, nu simt că am vreun timbru special. Parcă era aiurea să mă încăpățânez să încerc, mai ales că sunt oameni care cânta…”. Liviu Teodorescu care are o super voce, sunt o grămadă care au tehnică, voce…

Și am zis, lasă că stau în banca mea, eu sunt cu actoria. Dar ușor-ușor am zis hai să mai ies și eu cu o piesă, două. Dar o fac din plăcere. Scopul meu nu este să ajung pe radio, acum că se întâmplă iarăși n-o să fiu ipocrit să spun “Aoleu”. Asta e, se întâmplă, aia e. Dar nu tânjesc după asta, nu asta e scopul meu. Scopul meu este să fiu în Snagov, să filmez cât mai multe proiecte, să am cât mai multe personaje faine.

Vlad Gherman suferă după pierderea bunicelor

Ce planuri aveți de sărbători?

– Familie, familie, familie. Mai ales că încerc să compensez timpul pe care l-am pierdut… și anul asta a fost unul destul de greu pentru mine, mi-am pierdut ambele bunici în decurs de 6 luni. A fost greu. Mă emoționează și acum.

Deși poate la una dintre ele ne așteptăm, cea care a murit de coronavirus… Acolo a fost așa un șoc. Că nu era neapărat foarte – foarte bolnavă, într-adevăr avea diabet și nu mai vedea de când eram eu mic. Dar să zic că per total nu avea o stare precară.

Uite că în două săptămâni s-a stins. Și mama tatălui meu a murit câteva luni. A fost un an greu care mi-a adus aminte de faptul că ar trebui să petrec și cu părinții. De asta spun că de sărbători îmi doresc să stau cu ei cât mai mult.

Vlad Gherman, vacanță de Revelion cu iubita lui, Oana

De Revelion o să plec cu Oana. Plecăm în Thailanda, în țările calde, cred că ne-am creat un obicei. Cred că e un (Cristina Ciobanașu- n.r.) și mergeam cu doamna Ruxandra. E o chestie pe care eu nu am făcut-o până atunci. Și-mi place foarte mult, mai ales că-mi place să călătoresc.

Cred că cea mai mare investiție, dacă poți să o numeșți investiție, este cea în amintiri frumoase. Chiar dacă stau în chirie nu am nici măcar un regret pentru că îmi doresc să călătoresc cât mai mult și să rămân cu aceste amintiri cu care o să mă duc oriunde oi ajunge la final.

Ai cumpărat cadourile de Crăciun?

Aoleu. Nu mă întreba… Adică nu că nu m-am ocupat, asta e problema. Am început să mă ocup și nu mi-a venit nicio idee. L-am rezolvat pe tata… În schimb, trebuie să iau pentru maică-mea, sora-mea, nepoata-mea, Oana. E problematica chestia asta, întotdeauna a fost.

Vlad Gherman, bun de plată la ANAF

Dar tu ce cadou ți-ai dori să primești de Crăciun? Pe lângă sănătate, liniște…

Ah, mi-ai luat răspunsul! Clișeu, dar asta e adevărul. Nu știu…

Aș face o glumă proastă. Hai să o fac. Tocmai ce am aflat că trebuie să plătesc foarte mulți bani la ANAF, și cred că-mi doresc că anul următor, deși poate dacă zic că-mi doresc să nu mai am de plătit foarte mult la ANAF, înseamnă că o să câștig mai puțin.

Nu-mi dau seama, dar mi-aș dori să nu-mi mai ia statul din bani, că mă chinui, îi muncesc și muncesc din greu, și mă trezesc devreme, și-mi risc sănătatea de fiecare dată. Și statul, nu zic, dar nu mă ajută foarte mult și-mi ia toți bănuții. Glumesc. Adică, mai în glumă, mai în serios, asta e adevărul.

Nu-mi doresc ceva anume. Apropo de asta cu sănătatea, sincer îmi doresc să fiu sănătos pentru că orice schimbare în direcția asta poate să-mi schimbe și mie viața la 180 de grade pe toate planurile, inclusiv profesional. Sincer, îmi doresc să fiu atent, să am grijă de mine, să nu mă neglijez, și atunci cred că o să fiu super fericit. Că de restul mă ocup.

Oana și Vlad Gherman și-au făcut analize: ”Și-a luat pauză”

Oana ce face? Are și ea proiecte…

Da. Are o piesă de teatru. Acum a avut un turneu, o să aibă și la anul, mai pregătește niște chestii, dar nu pot să zic momentan. A luat o pauză post “Adela”, a luat tot așa pentru a avea grijă de ea, s-a pus la punct cu sănătatea, set de analize pe care l-am făcut amândoi.

M-am bucurat tare mult că și-a luat această pauză pentru că spre finalul proiectului ajunsese să fie tare, tare obosită, și eu eram la fel, de ce să te mint. Acum s-a mai reglat și ea, e foarte bine, e fericită, suntem bine. Abia așteptăm vacanța.

Aveți timp pentru voi?

Seara. După zile agitate sau perioade mai grele, ne place să stăm amândoi, fără telefoane, fără nimic, vreo jumătate de oră. Asta e o chestie pe care ne-am pus-o noi pe o lista. Da, avem o lista și trebuie să bifăm săptămânal ceva de pe lista aia.

Chestia asta e aproape zilnic, faptul că stăm și vorbim și povestim. Nu vorbim foarte multe, și, trebuie să recunosc, eu sunt genul ăla care da mai mult mesaje decât ea Dar e o chestie pe care am învățat-o de la ea, o lecție, că e foarte bine să avem subiecte de discutat și seară când ajungem acasă. Dacă eu îi povestesc pe zi ce am făcut, și ea la fel, seara ce mai povestim?

Facem acest lucru, după care facem o sesiune de floricele și un maraton ceva, un serial pe Netflix sau pe ce o fi, nu contează, și ne culcăm îmbrățișați, și aia e. Pare o chestie simplă, dar dacă o faci cum trebuie e o chestie care te poate uni de partener foarte, foarte mult. Și atunci chiar contează.