Vlad Iacob e convins că Dinamo poate promova direct în SuperLiga. Câți bani sunt necesari pentru a se ridica interdicția la transferuri. Video Exclusiv

Vlad Iacob este convins că Dinamo poate promova direct în primul eșalon al fotbalului din România. Echipa antrenată de Ovidiu Burcă s-a calificat în play-off-ul ligii secunde și va înfrunta Gloria Buzău duminică, 19 martie, de la ora 12:00 în prima etapă.

Vlad Iacob, ferm convins că Dinamo poate promova direct în SuperLiga: „Am mare încredere în lotul actual”

Vlad Iacob, din startul sezonului, a vorbit despre lupta la promovare în SuperLigă în care este implicată și Dinamo. Odată cu accederea în play-off, Vlad Iacob a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că încă pentru cel puțin două sezoane.

ADVERTISEMENT

Tânărul conducător al „alb-roșiilor” are încredere că Dinamo cu lotul actual poate obține promovarea direct în SuperLiga. „Eu cred că prindem barajul și cred că avem o șansă reală să ne batem pentru locurile care conduc la calificarea directă. Am mare încredere în lotul actual și în jucătorii pe care îi avem.

VEZI VIDEO MAI JOS

Chiar dacă foarte mulți oameni spun că avem poziții deficitare în cadrul lotului, eu am încredere în jucătorii pe care îi avem, în staff-ul tehnic. Avem o coeziune foarte, foarte bună. Avem aceeași jucători de la începutul sezonului și până în prezent. S-ar putea ca acest lucru să ne avantajeze”, a declarat Vlad Iacob, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Vlad Iacob, convins de jucătorii tineri de la Dinamo: „Nu mă așteptam”

Vlad Iacob este mulțumit de lotul de care dispune Dinamo pentru lupta din play-off-ul ligii secunde. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare a rămas plăcut impresionat, mai ales de jucătorii tineri pregătiți de Ovidiu Burcă. „Au fost jucători tineri care m-au impresionat. Nu mă așteptam.

Ahmed Bani mi-a plăcut. Cred că a crescut foarte mult și cred că are potențialul să ajungă și mai sus decât atât. Și mai sunt alți jucători tineri care au demonstrat că au valoarea necesară și că pot fi un real ajutor pentru Dinamo în acest sezon. Sunt și jucători străini și s-au integrat extraordinar. Sunt niște profesioniști desăvârșiți, se pregătesc extraordinar”, au fost cuvintele lui Vlad Iacob.

ADVERTISEMENT

Totuși, în ultimul joc din sezonul regular al ligii secunde, Dinamo a remizat cu Poli Timișoara, scor 1-1, iar calificarea în play-off a stat sub semnul întrebării. Lipsa experienței a fost principalul minus al „câinilor” în meciul de pe stadionul „Arcul de Triumf” consideră Vlad Iacob.

„Nu e ușor de spus. Nu știu dacă a fost un singur factor. Probabil, cel mai important element a fost acela al presiunii. Sunt destul de mulți jucători tineri, fără experiență, sunt jucători care nu au trecut prin asemenea experiențe. A fost și acea execuție excelentă a jucătorului care a marcat de la Timișoara.

ADVERTISEMENT

„Această experiență va fi benefică pentru Dinamo”

„Sunt convins că acest rezultat și emoțiile prin care au trecut ei în acele momente îi va ajuta să gestioneze mult mai bine partidele foarte dificile care urmează. S-ar putea ca această experiență să fie benefică pentru Dinamo și pentru creșterea acestor jucători la nivel psihologic.

ADVERTISEMENT

Mult mai mult decât dacă ne-ar fi ajutat cele două puncte în plus. Cred că au învățat din asta. E foarte bine că ne-am calificat și la următoarele meciuri decisive să pună în practică ceea ce au învățat din aceste momente dificile”, a declarat Vlad Iacob despre meciul Dinamo – Poli Timișoara 1-1, în etapa 19 din Liga 2 Casa Pariurilor.

Vlad Iacob, câți bani sunt necesari pentru ca Dinamo să scape de interdicția la transferuri: „Este o sumă importantă”

, iar Vlad Iacob a anunțat la începutul anului, în exclusivitate pentru FANATIK, că situația nu va putea fi rezolvată în această iarnă. Administratorul special al clubului din Ștefan cel Mare a precizat că suma pe care trebuie să o plătească pentru ca interdicția să fie ridicată este una importantă.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Este o sumă importantă, să vedem dacă reușim. Lucrăm și din punct de vedere juridic și financiar. Este o sumă importantă. Ca principiu încerc să nu dau prea multe informații financiare din interiorul clubului. Știu că sunt curioși fanii, nu vreau să dau detalii.

Dacă era o sumă foarte mică probabil era ușor de rezolvat. Ce este important în acest moment, perioadele de transferuri s-au închis și s-au închis de ceva vreme. Jucătorii disponibili pe piața de transferuri sunt foarte puțini, iar noi am avea nevoie de jucători care sunt în formă sportiv și care să aibă o condiție fizică bună și ritm de joc.

Avem exemplul lui Gorka Larrucea care a venit la începutul sezonului și a avut nevoie de o perioadă de adaptare destul de lungă”, a declarat Vlad Iacob, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vlad Iacob a anunțat că există șanse ca Dinamo să nu facă niciun transfer: „Opțiunile sunt limitate”

Vlad Iacob a mărturisit că există posibilitatea ca Dinamo să nu facă niciun transfer în această perioadă, deoarece opțiunile sunt puține, iar jucătorii care ar putea să vină în lot ar fi lipsiți de pregătire.

„Dacă am putea efectua 2-3 transferuri am putea face asta peste aproximativ 1-2 săptămâni, iar un jucător venit acum nu are echipă de cel puțin 2 luni de zile și îi va fi foarte greu să integreze și să ajungă la zi cu pregătirea fizică. Există șansa să nu mai facem niciun transfer.

Plus că opțiunile din piață sunt foarte limitate. Sunt jucători care nu au reușit să-și găsească angajament în timpul perioadei de transferuri”, a declarat Vlad Iacob, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .