Cum își convingea Vladimir Putin criticii să dispară din viața politică a Rusiei! „Am văzut o persoană pe care n-am mai vrut să o văd niciodată în viața mea”

De-a lungul timpului, Vladimir Putin și-a convins într-un fel sau altul criticii să dispară din viața politică a Rusiei. Astfel, oamenii care i s-au împotrivit, contestatarii regimului pe care l-a impus în țară, au fost nevoiți să se facă nevăzuți. Câțiva, prea puțini au discutat cu presa internațională și au povestit cele întâmpinate.

Cum îi făcea Vladimir Putin pe contestatari să dispară

Una dintre persoanele care au ales să vorbească pentru o scurtă perioadă a fost Marina Salye, considerată un adevărat ghimpe în coasta lui Vladimir Putin și singurul om de pe pământ care a avut curajul să solicite concedierea liderului de la Kremlin.

Este adevărat că totul se petrecea în perioada în care Putin abia prindea rădăcini în politică. Parlamentar în Sankt Petersburg, Salye a descoperit o fraudă de milioane de dolari în care ar fi fost implicat și viitorul președinte.

Primarul orașului și protectorul lui Putin din acea perioadă a fost cel care i-a transmis Marinei Salye să renunțe la acuzații și să dispară. Câțiva ani mai târziu, când a fost ales președinte al Rusiei, Salye a prezentat documente întregi jurnaliștilor din străinătate despre implicarea noului șef de stat în fraudă.

Doar că, brusc, a tăcut și a dispărut din vizorul publicului. Oficial, aceasta s-a retras într-o casă îndepărtată de la țară, acolo unde a locuit preț de zece ani. Neoficial, femeia a transmis că se temea pentru viața ei.

Ce schemă financiară a descoperit Salye

„Am totul în dosarele mele. O să mă omoare. [Sora mea] Natasha era foarte speriată de asta”, și-a început Salye discursul despre ultimii ani de viață trăiți mai degrabă în teamă și liniște, într-un interviu acordat celor de la Radio Europa Liberă, stația din Moscova.

În calitate de viceprimar responsabil cu investițiile și comerțul străin, Putin a inventat o schemă financiară prin care a expediat 122 de milioane de dolari în materii prime, inclusiv metale rare și prețioase, în străinătate.

Pentru că orașul traversa o gravă criză de alimente, acesta a solicitat mâncare în schimbul produselor. Pentru a duce la îndeplinire planul, Putin a semnat acorduri cu 19 companii, toate urmând a fi intermediari. Salye spune că ofertele au fost ciudate încă de la început și că marfa nu a mai ajuns niciodată în Rusia.

„S-au încheiat acorduri cu Dumnezeu știe ce fel de companii. Aceste companii au fost în mod clar înființate în scopuri temporare, unice. Și licențele au fost date acestor companii de către Comitetul pentru Relații Economice Externe din Sankt Petersburg, care era condus de Putin. Fie el, fie adjunctul său au semnat licențele. Metalele au fost apoi expediate în străinătate. Și mâncarea nu a ajuns niciodată”, a mai spus Salye.

Cum a început coșmarul Marinei Salye

Doar că, nu a fost nici concediat și nici urmărit penal. Din contră, cariera politică a acestuia a erupt și în 1999, președintele Elțîn avea să-l numească prim-ministru și succesorul său la Kremlin. Cu o zi înainte de demisia șefului de stat, Salye a fost vizitată de un jurnalist.

„Un corespondent de la NTV a venit la biroul meu pe 30 decembrie și a început să-mi pună întrebări despre cazul lui Putin. Asta a fost 30 decembrie 1999. Și pe 31 decembrie, când Elțin și-a făcut anunțul, am înțeles ce se întâmplă”, a adăugat Salye.

Presa internațională a stat la ușa acesteia însă pe lângă expunere a apărut și pericolul. Salye a precizat că nu a fost niciodată amenințată direct și a negat zvonurile potrivit cărora ar fi primit o telegramă de la Putin în care noul președinte îi ura „sănătate și oportunitatea de a o folosi”.

Totuși, ce a speriat-o atât de tare pe Salye? Aceasta a explicat că, în timpul vizitei unui coleg, deputatul Dumei de Stat Serghei Iuşenkov, cu care spera să formeze o alianță politică la începutul anului 2000, a trăit o secvență de coșmar.

“Voiam să cooperăm politic. Am avut întotdeauna relații bune cu Serghei Nikolaevici. Când am venit în biroul lui, am văzut acolo o persoană pe care nu voiam să o văd niciodată, oriunde, sub nicio circumstanță. Nu am de gând să-i dezvălui numele. Dar apoi am înțeles că era timpul să plec. Și Serghei Nikolaevici a fost ucis în curând”, a mai transmis Marina Salye.

Cine a fost Marina Salye

Marina Salye a intrat în politică în Sankt Petersburg. Aceasta a ocupat mai multe poziții importante de-a lungul timpului, printre care cea de deputat al poporului.

A fost primul om care a avut curajul să-l acuze pe Vladimir Putin de corupție în timpul mandatului său la Consiliul orașului Leningrad. Mai mult decât atât, în 2010, Salye a semnat online manifestul anti-Putin al opoziției ruse.

Pentru o scurtă perioadă de timp, Marina Salye a militat împotriva regimului impus de Vladimir Putin, dar, în cele din urmă, a fost nevoită să dispară din viața politică a Rusiei.