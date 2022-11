Vladimir Putin, întâlnire cu mamele soldaților ruși: ”Vă împărtășim durerea”. Liderul rus nu regretă nimic

Într-o perioadă în care armata rusă înregistrează eșecuri importante pe frontul de luptă din Ucraina, Moscova face o mișcare importantă de imagine.

De câteva săptămâni, mame și soții ale se reunesc în toată țara.

Acestea cer, prin mesaje video difuzate pe canale de internet în limba rusă, ca preşedintele Rusiei să-şi respecte promisiunile făcute față de cei mobilizați.

Într-o mișcare de imagine, vineri, la Kremlin, Vladimir Putin le-a primit pe mamele soldaților ruși care luptă în Ucraina. Liderul rus le-a spus că nu regretă că a lansat ”operațiunea militară specială” și a spus că împărtășește suferința lor.

Putin for the first time meets with wives and mothers of Russian soldiers after numerous pleas from families trying to return their relatives home, complaining about lack of basic goods and the abysmal conditions, and some cases of mothers storming enlistment offices.

