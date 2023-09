Vladimir Putin și Kim Jong-un, cu un ochi la sateliți, iar cu celălalt la Ucraina. Ce pun la cale cei mai izolați șefi de stat

Întâlnirea, foarte mediatizată, dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc, miercuri, la cosmodromul Vostocini din Orientul Îndepărtat rus, a fost menită să ilustreze independența tehnologică a Rusiei și să simbolizeze ceea ce Moscova poate oferi Coreei de Nord. Dar poate apărea și ca o recunoaștere a slăbiciunii unui Putin izolat internațional. Și o nouă etapă a provocării Moscovei la adresa consensului internațional împotriva proliferării nucleare.

Doi paria internațional, la braț

Deloc afectat – așa cum spune – de sancțiunile și izolarea internaționale după ce a început , Vladimir Putin nu a participat la summitul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) de la Johannesburg, la sfârșitul lunii august. Și nici la summitul G20 de la New Delhi (9-10 septembrie). Din cauză că numele istoricului lider al Rusiei, (așa acum îl văd alegătorii) apare pe un mandat de arestare emis de Curtea Internațională de Justiție, în legătură cu crimele de război rusești din Ucraina.

Așa că Vladimir Putin a trebuit să se mulțumească cu o întâlnire tête-à-tête cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, în estul Rusiei. Asta e situația: în lipsa a ceva mai bun, liderul de la Kremlin s-a afișat la braț cu liderul Coreei de Nord, o țară a cărei definiție poate fi rezumată la un arsenal adăpostit într-o cazarmă, guvernată la rândul ei de o dictatură, de fapt de singura dinastie comunistă din istorie, scrie

Într-adevăr, fiecare are summit-urile pe care poate avea. Iar Putin, care a devenit un paria pentru o bună parte a lumii, a stat la masă cu cel care are acest statut, deloc de invidiat, încă de la venirea sa la putere, în urmă cu mai bine de un deceniu, datorită politicii sale agresive privind . Iar Phenianul a fost una dintre foarte puținele capitale care a susținut orbește agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv prin voturile sale în cadrul ONU. Și Coreea de Nord are nevoie de ajutor alimentar și de valută străină la fel de mult ca și de cooperare tehnologică, evident în scopuri militare.

Coreea de Nord, „mereu alături de Rusia

Astfel că liderii rus și nord-coreean au avut o întâlnire care a durat peste două ore, în timpul unui summit excepțional pe cosmodromul rusesc de la Vostocini, în estul Rusiei, potrivit Kremlinului. Potrivit agenției ruse de presă de stat TASS, discuțiile au avut loc mai întâi în prezența delegațiilor, urmate de o întâlnire față în față între cei doi șefi de stat.

Kim Jong-un l-a asigurat pe Vladimir Putin că Rusia va obține „o mare victorie” asupra dușmanilor săi, în principal occidentali, și a lăudat armata rusă „eroică” angajată în războiul din Ucraina, în timpul dejunului oficial, scrie . „Suntem convinși că armata și poporul rus vor obține cu siguranță o mare victorie în lupta sacră pentru a pedepsi congregația răului care pretinde hegemonia și hrănește o iluzie expansionistă”, i-a spus Kim omologului său rus, potrivit traducerii oficiale a televiziunii ruse.

Anterior, Kim Jong-un descrisese consolidarea legăturilor dintre Moscova și Phenian ca fiind o „prioritate absolută”, în timp ce întâlnirea cu Vladimir Putin ar putea duce la vânzări de echipamente militare nord-coreene către Rusia. După ce au vizitat instalațiile de la cosmodromul Vostocini, inclusiv o facilitate de asamblare a rachetelor rusești de nouă generație, Angara, cei doi lideri au început discuțiile în prezența delegațiilor respective.

„Mă bucur foarte mult să vă văd. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră”, a declarat Vladimir Putin, așezat lângă gazda sa înainte de începerea discuțiilor, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusă. Kim Jong-un a declarat și că această întâlnire este „o trambulină” pentru relații mai strânse cu Rusia.

Perspective de cooperare militară și temerile SUA

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că vede „perspective” pentru cooperarea militară cu Coreea de Nord, în ciuda sancțiunilor internaționale care vizează deja Phenianul din cauza programelor sale nucleare și de rachete. „Există anumite restricții. Rusia respectă toate aceste restricții. Dar sunt lucruri despre care putem vorbi cu siguranță, le discutăm, ne gândim la ele. Și există și perspective”, a declarat el la televiziunea de stat rusă după întâlnire.

Aceste declarații vor spori, fără îndoială, temerile Washingtonului cu privire la posibilitatea unui acord de armament Moscova-Phenian pentru a sprijini ofensiva Rusiei în Ucraina. Washingtonul se teme că Rusia se aprovizionează cu arme pentru operațiunile sale militare împotriva Kievului din Coreea de Nord – țară la rândul ei este supusă unor sancțiuni din cauza programelor sale nucleare și de dezvoltare de rachete.

Kim Jong-un a părăsit Phenianul cu un tren blindat, duminică seara, și a dat mâna cu Vladimir Putin la scurt timp după ce au ajuns la cosmodrom, miercuri după-amiază. A fost prima întâlnire între cei doi lideri de la precedenta călătorie a lui Kim Jong-un la Vladivostok, în 2019.

Simbolistica cosmodromului Vostocini

Alegerea cosmodromului Vostocini, un complex uriaș, aproape de mărimea New York-ului, pentru organizarea acestei întâlniri este simbolică. Președintele Vladimir Putin a evocat posibilitatea ca Rusia să ajute Coreea de Nord să construiască sateliți, după ce Phenianul a eșuat recent de două ori în încercarea de a pune pe orbită un satelit militar de spionaj. „Acesta este motivul pentru care am venit aici. Liderul Coreei de Nord se arată foarte interesat de tehnologia rachetelor. Încearcă să își dezvolte programul spatial”, a declarat Vladimir Putin, citat de agențiile de presă rusești.

Încă nu s-a comunicat nimic sau aproape nimic despre conținutul discuțiilor și despre acordurile la care s-ar putea ajunge. Dar alegerea locului de întâlnire spune multe despre semnificația pe care cei Kim și Putin, ambii marginalizați pe scena internațională, au dorit să o dea acestei întâlniri, explică

Situat în regiunea Amur, în inima Siberiei și la 1.500 de kilometri nord de Vladivostok, „cosmodromul Vostocini trebuia să devină baza spațială emblematică a programului spațial rusesc și să asigure independența sa tehnologică față de alte țări”, rezumă Jeff Hawn, expert în Rusia și consultant extern al New Lines Institute, un centru american de cercetări geopolitice. Timp de 40 de ani, Moscova a ajuns în spațiu de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Dar odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, ambițiile spațiale ale Rusiei au depins în parte de bunăvoința unui stat acum independent.

Până la stele te mănâncă corupția

Acesta este motivul pentru care Vladimir Putin a ordonat, încă din 2007, construirea unei noi baze spațiale în Siberia. De asemenea, a fost o decizie bine văzută politic, deoarece „populația din Orientul Îndepărtat a avut întotdeauna impresia că Moscova profită de resursele și de locuitorii regiunii fără a oferi nimic în schimb. Cosmodromul a reprezentat o investiție substanțială în această parte a țării”, subliniază Jeff Hawn.

Iar alegerea sitului Vostocini nu a fost întâmplătoare. Acesta se află la aproximativ 20 de kilometri de orașul Țiolkovski, care în perioada sovietică a servit drept bază pentru programul de rachete balistice al Rusiei. Lucrările au durat aproape un deceniu și abia în aprilie 2016 a avut loc prima lansare a unei rachete Soyuz de pe noul cosmodrom siberian. La vremea respectivă, Moscova a prezentat Vostocini ca fiind ultimul răcnet în materie de cercetare și tehnologie spațială de ultimă generație.

Realitatea este mai nuanțată, iar autoritățile ruse au avut grijă să nu spună nimic, adică să nu revină asupra „corupției endemice care a afectat și a încetinit construcția cosmodromului”, subliniază Jeff Hawn. În 2019, peste 60 de persoane implicate în șantierul Vostocini au fost condamnate pentru corupție.

Mai multe lansări de pe Baikonur

Oricum ar fi, noul cosmodrom nu a reușit încă să-l eclipseze pe cel de la Baikonur. „Există încă mai multe lansări de la baza din Kazahstan decât de la Vostocini”, notează Jeff Hawn. Pentru acest expert, noul cosmodrom ilustrează perfect „marele decalaj între ambițiile spațiale ale Rusiei și realitatea realizărilor sale”. Acesta este motivul pentru care alegerea cosmodromului Vostocini pentru cu Kim Jong-un a fost pentru Kremlin în primul rând politică. „Vladimir Putin arată că vede acest sit ca pe un succes și un simbol al mândriei naționale”, rezumă Jeff Hawn.

De asemenea, Vladimir Putin a ales această bază pentru a simboliza independența celor două țări. „Cosmodromul ar trebui să întruchipeze o realizare tehnologică majoră fără ajutorul Occidentului”, spune Jeff Hawn. Cosmodromul este, de asemenea, un loc care nu are un caracter militar. Într-un moment în care întreaga lume se întreabă dacă Coreea de Nord va aproviziona Rusia cu muniții și alte arme, „Vladimir Putin și Kim Jong-un au optat pentru un loc important într-un sector – explorarea spațială – marcat de o colaborare internațională pașnică”, este el de părere.

Kim Jong-un, cu ochii la sateliți

Cu toate acestea, o întâlnire la o bază spațială reflectă, de asemenea, noua preocupare a Kim Jong-un pentru sateliți. Luna trecută, liderul nord-coreean a insistat asupra importanței pentru țara sa de a avea sateliți de spionaj pentru a „contracara acțiunile ostile” ale țărilor occidentale.

Fără îndoială, Washingtonul se întreabă dacă Vladimir Putin va profita de vizita lui Kim Jong-un la Vostocini pentru a se oferi să îl ajute cu programul său de sateliți, în schimbul sprijinului militar pentru sălbăticiile armatei ruse în Ucraina. Dar SUA trebuie să fie preocupate și de un alt aspect al unei posibile colaborări spațiale între cele două țări. „Atât Rusia, cât și Coreea de Nord lucrează la tehnologii pentru a distruge sau sabota sateliții americani”, explică Jeff Hawn.

În opinia sa, dacă aceste două țări își unesc forțele în acest domeniu, spațiul ar putea deveni mult mai periculos pentru americani. Iar faptul că ei se întâlnesc la o bază spațială „unde se desfășoară cercetări privind acest tip de tehnologie” sugerează cel puțin că acesta este un subiect care ar putea fi discutat între cei doi lideri.

„Impact asupra războiului din Ucraina”

An Chan-il, un nord coreean care a reușit să scape din dictatura lui Kim și a devenit cercetător care conduce Institutul Mondial pentru Studiul Coreei de Nord, declarase înainte de întâlnire că Vosticini părea a fi „locația optimă, deoarece îndeplinește interese reciproce, cum ar fi furnizarea de tehnologie de satelit solicitată de Coreea de Nord”.

Rusia este interesată de stocul de obuze de artilerie al Coreei de Nord, care probabil va fi folosit în Ucraina, în timp ce Phrenianul caută ajutor pentru a-și moderniza echipamentele militare din epoca sovietică, în special pentru forțele sale aeriene și navale, a adăugat el. „Dacă lansatoarele multiple de rachete și alte obuze de artilerie ale Coreei de Nord sunt furnizate Rusiei în cantități mari, acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra războiului din Ucraina”, a spus el.

SUA au avertizat deja Phenianul

Săptămâna trecută, Casa Albă a avertizat că Phenianul va „plăti prețul” dacă va furniza Rusiei arme pentru conflictul din Ucraina. Nimeni nu se îndoiește de realitatea stocurilor nord-coreene sau de compatibilitatea acestora cu echipamentele rusești. Dar, din cauza sancțiunilor internaționale împotriva Phenianului, fiabilitatea acestor muniții este mai îndoielnică. Spre exemplu, bombardarea insulei sud-coreene Yeonpyeong în 2010 a fost marcată de o rată ridicată de eșec a obuzelor nord-coreene.

Cu toate acestea, întâlnirea dintre Vladimir Putin și Kim Jong-un are o logică care nu trebuie minimalizată. Pentru că ea demonstrează realitatea unei axe violent anti-occidentale care se adresează mult dincolo de cele câteva state care au votat în favoarea Moscovei în cadrul organismelor ONU. Faptul că Rusia nu a fost condamnată în comunicatului final al summitului G20, pe tema Ucrainei, este o dovadă grăitoare în acest sens.

Amenințarea proliferării nucleare

În acest fel, Vladimir Putin adaugă iresponsabilitatea la calculele strategice proaste pe care agresiunea împotriva Ucrainei le-a scos la iveală, de la presupusa inexistență a acesteia ca națiune până la lipsa de reacția prognozată din partea occidentalilor „decadenți”. În iulie 2022, vizita sa în Iran, în plină relansare a unui program nuclear la fel de îngrijorător, constituia deja o incursiune a Moscovei în afara consensului internațional pe care îl împărtășea de mult timp împotriva proliferării nucleare. Este adevărat că Rusia are o nevoie crucială de dronele militare iraniene care lovesc aproape zilnic Ucraina.

Astfel că întâlnirea cu Kim Jong-un reprezintă un nou semnal de alarmă. Cu atât mai mult cu cât vine după vizita ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, la o expoziție militară din Phenian, la sfârșitul lunii iulie, unde au fost prezentate arme nucleare, legitimând implicit aventura militară a lui Kim Jong-un. Astfel, lupta împotriva proliferării nucleare pare a fi o potențială victimă colaterală a fragmentării țărilor accentuată de războiul din Ucraina. Dacă această amenințare se confirmă, Rusia lui Vladimir Putin va purta vina, rezumă Le Monde.