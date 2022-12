Vladimir Screciu se gândește la revanșa cu Chindia Târgoviște. Căpitanul Universității Craiova a fost eliminat în ultima întâlnire: „Vreau să înscriu un gol”

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Vladimir Screciu a fost eliminat pentru două cartonașe galbene văzute într-un minut cu Chindia Târgoviște. Căpitanul Universității Craiova recunoaște că a fost o greșeală copilărească și speră să obțină revanșa împotriva dâmbovițenilor, sâmbătă, de la ora 20:30.

Vladimir Screciu vrea revanșa cu Chindia Târgoviște: „A fost o greșeală copilărească. Sper să înscriu un gol”

și-a fixat ca obiectiv câștigarea celor trei puncte puse în joc împotriva celor de la Chindia Târgoviște. Vladimir Screciu este convins că o victorie în ultimul meci din 2022 ar putea aduce liniște în tabăra oltenilor.

„Sper să ne luăm revanșa, pentru noi a fost un semieșec acel 1-1. Avem nevoie de aceste trei puncte și sunt importante pentru accederea în play-off. Cele trei puncte contează foarte mult pentru liniștea noastră și a suporterilor. Sezonul trecut în perioada asta ne aflam pe un loc destul de joc și acum suntem pe cinci.

Putem urca pe trei, dar depinde de ce fac celelalte echipe și de noi. Trebuie să câștigăm meciul de mâine, iar cele trei puncte sunt foarte importante pentru noi. Încercăm să ne motivăm și să fim aproape, pentru că acesta este ultimul meci din an și ultima impresie contează”, a spus Vladimir Screciu.

Vladimir Screciu a văzut două cartonașe galbene în timp record la ultima confruntare cu Chindia Târgoviște, iar fundașul oltenilor recunoaște greșeala făcută. Jucătorul „alb-albaștrilor” speră să obțină revanșa împotriva trupei lui Toni Petrea și să înscrie în poarta apărată de Cătălin Căbuz.

„Știu că am greșit, a fost o greșeală copilărească. Nu mă așteptam, am fost luat de val și sper să mă revanșez mâine, chiar aș vrea să înscriu un gol. Până acum în toate etapele jucate am luat doar un singur cartonaș galben, iar în meciul cu Chindia am reușit să iau două într-un interval de un minut. Am greșit, știu că este vina mea, dar orice om greșește și îmi pare rău”, a mărturisit căpitanul oltenilor.

Vladimir Screciu: „Mă bucur că am devenit unul dintre căpitanii Universității Craiova, deoarece căpitanul nostru lipsește”

Vladimir Screciu a preluat banderola de căpitan a Universității Craiova, după . Jucătorul oltenilor a declarat că fundașul stânga rămâne liderul vestiarului, iar absența lui se resimte la formația din Bănie.

„Mă simt normal (n.r. cu banderola de căpitan pe braț), așa cum m-am simțit până acum. Simt doar o satisfacție în plus să fiu căpitanul Universității Craiova și reprezintă o mândrie pentru mine, iar acest fapt mă bucur. Cu siguranță este mai multă responsabilitate, dar cred că îmi dă mai multă încredere.

Mă bucur că am devenit unul dintre căpitanii Universității Craiova, deoarece căpitanul nostru lipsește. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat, ne lipsește foarte mult și sper să fie lângă noi într-o perioadă foarte scurtă”, a mărturisit Vlad Screciu.

Vladimir Screciu se felicită că a scăpat de blestemul accidentărilor: „M-au făcut foarte mult să mă gândesc”

În perioada petrecută în Belgia la KRC Genk și Lommel, Vladimir Screciu a suferit mai multe accidentări, însă cea mai gravă a fost o fractură la gleznă. Acesta s-a întors la Universitatea Craiova în vara anului 2020 și se bucură că în ultima perioadă nu au mai apărut alte probleme de sănătate.

„Dacă vă aduceți aminte când m-am întors la Universitatea Craiova nu jucam atât de mult și începusem să mă accidentez cât mai des. Am început să joc, iar accidentările au început să dispară. Cred că asta a fost și mental, deoarece accidentările din Belgia m-au făcut foarte mult să mă gândesc la ele.

Acum nu mi-a mai stat gândut la ele, ci doar la fotbal. Sper bucuria mea nu m-am mai accidentat. În sezonul trecut m-am simțit bine în sistemul cu doi fundași, după când am jucat cu domnul Rădoi m-am simțit la fel de bine. Unde sunt pus să joc încerc să dau tot ce am mai bun”, a spus Vladimir Screciu.