Vlăduța Lupău a ajuns la spital. Artista s-a fotografiat cu perfuzia în mână

Vlăduța Lupău s-a fotografiat pe patul de spital. Îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere le-a dezvăluit fanilor săi din mediul online care este starea sa de sănătate. Este a doua oară în câteva luni când are nevoie de îngrijiri medicale.

Vlăduța Lupău a ajuns la spital

Vlăduța Lupău este un una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere de la noi din țară și are grijă ca întotdeauna să păstreze legătura cu fanii săi în mediul online. De curând, însă, i-a cam îngrijorat.

Vedeta a publicat pe Instagram o fotografie direct de pe patul de spital. Artista avea perfuzia în mână, dar cu toate astea savura o înghețată. Cum era de așteptat, urmăritorii săi i-au trimis numeroase mesaje pentru a afla ce s-a întâmplat.

Astfel că Vlăduța Lupău a revenit cu o fotografie prin care le-a mărturisit că este bine, fără a oferi mai multe detalii. Cu toate acestea, pe chipul artistei se vede oboseala și faptul că nu se află în cea mai bună formă a sa.

„Mulțumesc pentru mesaje! Sunt bine, revin cu în câteva zile!”, a scris Vlăduța Lupău în mediul online. De altfel, este a doua oară în câteva luni în care artista ajunge la spital.

Cântăreața are nevoie de operație

Vlăduța Lupău a povestit că de mult timp se confruntă cu o problemă de care nu mai credea că mai scapă. Mai exact este vorba de o tuse seacă ce nu îi dă pace. Singurele momente în care s-a oprit a fost în timpul sarcinii, iar artista a aflat abia de curând de ce.

Un medic din Paris a diagnosticat-o cu hernie hiatală și i-a dat un tratament care a ajutat-o. Totuși, Vlăduța Lupău consideră că are nevoie de o operație

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare se pare că am o hernie hiatală. Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit

Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au văzut hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze. Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică. Și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente”, a povestit atunci Vlăduța Lupău.