Vlăduța Lupău e în culmea fericirii: ”Am reușit”. Ce se întâmplă în viața artistei

Vlăduța Lupău radiază de bucurie. Cântăreața de muzică populară a făcut un așteptat de toată lumea, chiar dacă a preferat să nu dea totul din casă. Vedeta a vrut să păstreze o urmă de discreție și de curiozitate.

Îndrăgita artistă a mărturisit că a pregătit un videoclip pe care îl va publica în cursul zilei de vineri, 8 septembrie 2023, într-o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. Filmarea este programată să apară la ora prânzului.

A împărtășit o parte din veste cu internauții, însă adevărul va fi aflat abia peste câteva ore bune. Vedeta se declară extrem de entuziasmată de lucrurile care se desfășoară în viața sa, mai ales în plan profesional.

„Am reușit! Azi am avut întâlniri peste întâlniri și mâine o să vedeți, am și filmat un filmuleț pe care o să-l postez mâine la ora 12, am o surpriză pentru cei care… Pentru voi! Vedeți mâine, mâine, mâine. Vă pup!”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

Cel mai probabil este vorba de un colaj sau de un alt proiect de suflet de-al său. Rămâne de văzut ce se întâmplă cu celebra cântăreață de muzică populară. Interpreta i-a făcut curioși pe toți, în special pe fanii înfocați.

Vlăduța Lupău, despre începuturile în muzică

Vlăduța Lupău a început să cânte de la o vârstă foarte fragedă. Avea doar 4 ani când urca prima oară pe scenă. Ulterior, a vrut să se facă medic veterinar, artista precizând că nu a fost deloc încurajată de părinți în domeniul artistic.

„Părinții nici acum nu cred că mă iau în serios cu cântatul. Consideră, cum zice tata: «Se gată! Nu va mai dura mult prostia asta». Și după facultate mi-a zis că se gată. L-am luat la câteva evenimente, să vadă ce și cum.

«Cum? Tu numai 45 de minute cânți?». Iar îmi zicea că nu e bine, orice fac nu e bine”, a povestit Vlăduța Lupău în podcast-ul Fain și simplu, moderat de Mihai Morar, pe Youtube, scrie .