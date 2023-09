Vlăduța Lupău, surprinsă de ce a putut să găsească la un eveniment: ”Sunteți extraordinari”

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România. Este cunoscută atât în țară, cât și peste hotare și totodată invitată la numeroase evenimente.

Vlăduța Lupău, surprinsă plăcut la un eveniment

nu a uitat de unde a plecat. Artista a rămas plăcut surprinsă de ce a putut să găsească la un eveniment la care a participat.

Mai exact, Vlăduța Lupău a fost invitată la o nuntă. Ce nu avea să știe artista este că meniul de acolo era unul cu totul deosebit. În momentul în care a văzut preparatele, a fost mai mult decât încântată.

Deși până acum, mai peste tot a găsit aceleași aperitive și aceleași mâncăruri, iată că acum roșiile de casă și brânza au uimit-o complet. Vlăduța Lupău s-a înfructat din ele și a avut doar cuvinte de laudă.

Artista adoră roșiile de casă și brânza

„Roșiile de casă și orice fel de brânză sunt viața mea! Am ajuns la nuntă, dar vă zic sincer că aș lua toate roșiile din frigider și ce am eu de casă, că sa aduc de mâncare la oamenii ăștia. Toată vara asta am mâncat aceleași aperitive, aceiași vestiți mici, cârnați și cartofi prăjiți la toate festivalurile.

Bune de altfel, foarte bune, dar când dai de o roșie, cu ceapă și un caș de ăla bun… Ai, ai, ai!”, le-a povestit Vlăduța Lupău, fanilor săi, pe contul personal de Instagram.

Iar surprizele pentru artistă nu s-au oprit doar aici. După ce s-a delectat cu bucate alese, Nu avea însă să știe ce surpriză îi vor pregăti cei care dețin locul respectiv.

I-a numit extraordinari pe toți cei implicați și a rămas surprinsă de bunătatea oamenilor din zona respectivă. ”Sunteți extraordinari! Vai, nu cred, ce tare. Vai, ce oameni, nota zece, mulțumim!

Au văzut că am zis că le-aș duce cu mine la nunți și mi-au pregătit surpriza asta”, a fost replica artistei, în urma gestului făcut de patronul restaurantului cu pricina.