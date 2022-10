Vlăduță Lupău îi citește mesajele lui Adi Rus? Ce a postat soțul artistei: „Te-au filmat”

Vlăduță Lupău îi citește mesajele lui Adi Rus? O postare făcută de fotbalist pe rețelele de socializare dă de înțeles că soția lui este deosebit de curioasă și ar vrea să vadă ce mesaje primește pe telefon.

Adi Rus a postat o imagine cu o femeie care stă foarte aproape de soțul ei în pat și vrea să vadă ce mesaje a primit acesta pe telefonul mobil.

Acesta a lăsat să se înțeleagă că artista are și ea același obicei ca al femeii din imagini, pentru că îi place să fie la curent cu tot ce se întâmplă pe telefonul partenerului de viață.

„Te-au filmat aștia?”, a scris Adi Rus, râzând, pe rețelele de socializare. Tot la postare era etichetată și , semn că ea este „vinovată” de acest comportament.

Vlăduța Lupău s-a confrunat cu multe critici în mediul online

Vlăduța Lupău s-a confruntat cu critici în mediul online din cauza numelui pe care l-a ales pentru fiul său.

, spre nemulțumirea unor internauți care au considerat că este un nume urât sau greu de pronunțat.

Artista s-a arătat foarte supărată din cauză că oamenilor nu le-a plăcut numele pe care l-a ales pentru fiul ei, Iair.

”Singurul lucru pe care nu-l înțeleg eu este cum îți permiți tu să mă întrebi pe mine de ce am pus numele ăsta la băiatul meu. Adică la băiatul meu, nu la al tău, nu la a lui ăla, nici la al lui ăla și cum o să-l strige pe el copiii la școală.

Și ca să nu mai mă întrebați de ce am pus numele ăsta, e pentru că așa am vrut eu. Așa am vrut eu, iar Iair este un nume luat din Biblie, un nume evreiesc, un nume de creștin. Oare cum o s-l strige? ”Bă șefu”, o să-l strige”, a fost reacția dură a Vlăduței Lupău.