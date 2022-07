Vlăduța Lupău recunoaște că a judecat greșit femeile gravide: „Am zis că aberează”. Cum se simte cu o lună înainte să nască

Doar o lună o mai desparte pe Vlăduța Lupău de momentul în care își va strânge în brațe primul copil. Artista a avut multă energie pe parcursul sarcinii și a recunoscut că a judecat greșit femeile gravide care spuneau că le este greu.

Vlăduța Lupău considera că femeile gravide exagerează. Cum se simte acum, în ultima lună de sarcină

și speră să nască la termen. Artista a avut o sarcină ușoară, în care s-a simțit bine. Nu a fost nevoită să-și anuleze angajamentele și a cântat până de curând.

Din acest motiv, artista, , a considerat că toate femeile gravide exagerează atunci când spun că le este greu.

Totuși, de câteva săptămâni, Vlăduța Lupău recunoaște că a început să se simtă obosită și a devenit dificil pentru ea să ducă la bun sfârșit sarcinile zilnice.

„Până acum vreo trei săptămâni, nu am avut absolut nimic. Am cântat nopți, până la 4-5 dimineața, nu am avut absolut nimic. Și am zis că femeile care zic că e greu aberează.

Dar, așa s-a schimbat treaba. Mi se pare că nu mai pot să mișc. De aplecat, nu mai pot să mă aplec, am noroc cu Adi, care mă ajută să mă încalț, să mă descalț.

Dorm mai greu. Un pic dacă stau în picioare, trebuie să mă așez jos. Dacă stau jos, mă doare spatele. Oricum o dau, nu e bine”, a spus Vlăduța Lupău în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Cred că Adi este cel mai panicat dintre noi doi”

În timp ce Vlăduța Lupău este destul de relaxată, Adi, soțul acesteia, este mult mai grijuliu. Viitorul tătic citește cărți de specialitate, se informează și are grijă ca solistei să nu-i lipsească nimic, iar micuțul lor să fie în siguranță.

„Cred că Adi este cel mai panicat dintre noi doi. Citește mult, vine și îmi spune informații. Eu când îmi zic rugăciunile, mă așez în genunchi, ‘Te rog, nu ți le mai spune în genunchi, că îl apeși’. Are tot felul de observații”, a dezvăluit artista.