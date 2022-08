Vlăduța Lupău și-a păstrat numele de fată după căsătorie. Care este motivul

Vlăduța Lupău a dezvăluit care este motivul pentru care a decis să își păstreze numele de fată și după căsătorie.

Vlăduța Lupău și-a păstrat numele de fată

Vlăduța Lupău a decis că vrea să își păstreze numele de fată chiar și după ce

ADVERTISEMENT

Totuși, vedeta a mărturisit abia acum care este motivul pentru care a vrut să o cheme în continuare „Lupău” și nu a luat numele partenerului său.

Vlăduța Lupău a răspuns curiozității unui fan de pe rețelele de socializare, care a întrebat-o dacă și-a păstrat numele de fată și după căsătorie, iar răspunsul din partea vedetei a fost categoric.

ADVERTISEMENT

„Ți-ai păstrat numele de fată după căsătorie?”, a fost întrebarea adresată de fanul respectiv.

Vedeta a fost foarte sinceră și a spus că a muncit foarte mult pentru ca numele său să devină cunoscut, încă de mică, pentru a deveni celebră, așa că nu a vrut să își modifice numele după căsătorie.

ADVERTISEMENT

„Evident! Am muncit de mică pentru ca numele meu să ajungă pe buzele oamenilor!”, a spus Vlăduța Lupău, pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău mai are foarte puțin și va deveni mamă

Vlăduța Lupău mai are puțin și își va vedea împlinit visul de a deveni mămică. Artista și soțul ei au încercat mai mulți ani să devină părinți și chiar Vlăduța Lupău a pierdut două sarcini înainte de a rămâne iar gravidă.

ADVERTISEMENT

Acum, . Aceasta mai vrea încă doi copii sau poate chiar trei, iar argumentul ei este că a fost mereu protejată de fratele ei, așa că vrea același lucru și pentru copiii ei.

ADVERTISEMENT

„Eu am un frate mai mare cu un an și două luni și întotdeauna am fost răsfățată de el… Așa că, da, sper să vină și o răsfățată în casă! Doi sau trei copii… că deja au camerele făcute”, a spus artista într-un interviu pentru .