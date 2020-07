Vrei să devii o Divă? Te ajută Bianca Drăgușanu: „Începem cursurile”

Credeai că le-a făcut pe toate până acum și nu mai are cu ce să te surprindă? Ei bine, după împăcarea cu Alex Bodi, Bianca Drăgușanu este hotărâtă să intre în lumea afacerilor. Și nu oricum, ci printr-un proiect care cu siguranță va fi pe placul tinerelor domnișoare.

Mai ales a celor care își doresc ca în viitorul apropiat să îi calce pe urme și să se bucure de o viață lipsită de griji. Frumoasa blondină își va deschide propria școală de dive, un loc în care fetele să învețe cum să devină adevărate staruri.

Ideea i-a venit după miile de mesaje primite din partea fanilor care au rugat-o să le împărtășească măcar o parte din trucurile sale. Și pentru că este foarte generoasă, fosta prezentatoare TV a „predat” prima lecție gratuit.

„Eu vreau să deschid o ”școală de dive”. Eu așa sunt tot timpul: aranjată, machiată. Așa îmi place să fiu, pentru că țin la statutul de persoană publică.

Așa sunt indiferent că merg la plajă, la sală, stau cu copilul sau duc gunoiul. Eu în 15 minute sunt gata cu totul. De miercurea viitoare începem cursurile la ”școala de dive. O să explic ce am promis: instagram, like-uri, viața reală, frumusețea”,a dezvăluit Bianca Drăgușanu într-o emisiune televizată.

Daria Radionova, avertisment pentru Bianca Drăgușanu: „Alex Bodi a înșelat-o de atâtea ori și o va mai face”

Chiar dacă s-a împăcat cu Alex Bodi și par să fi șters cu buretele toate necazurile din trecut, relația lor se va destrăma cât de curând. Cel puțin așa susține Daria Radionova, care lansează și un avertisment pentru Bianca: controversatul afacerist din Mediaș nu va ezita să o înșele cu prima femeie care îi va ieși în cale.

„Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine!

Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie.

Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, a scris rusoaica pe contul său de Facebook.

