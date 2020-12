Vulpița, apariție inedită în online. S-a fotografiat nemachiată, dar a ratat un detaliu important

Veronica Stegaru este foarte activă pe rețelele de socializare și nu se sfiește să se afișeze în diverse ipostaze în mediul online, stârnind adesea controverse.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recent, soția lui Viorel a postat o fotografie pe pagina ei oficială de Instagram, în care era nemachiată, iar reacțiile urmăritorilor ei din online nu au întârziat să apară.

Deși este căsătorită de cinci ani și are o fetiță de 3 ani, Vulpița are doar 22 de ani. Cu toate acestea, tânăra are un chip de adolescentă, iar viața grea cu care s-a confruntat nu și-a pus amprenta pe tenul ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum s-a fotografiat soția lui Viorel Stegaru

Vulpița este apreciată de susținătorii ei pentru naturalețea de care dă dovadă și nu se sfiește să se pozeze în ipostaze inedite. Recent, tânăra din Blăgești s-a fotografiat nemachiată, iar imaginile au făcut furori în mediul online.

Soția lui Viorel Stegaru a uitat, totuși, un mic detaliu, pe care internauții l-au remarcat imediat. Veronica Stegaru a uitat să se penseze, motiv pentru care sprâncenele ei au ieșit în evidență mai mult decât ar fi trebuit. Cu toate acestea, urmăritorii tinerei au apreciat curajul ei de a apărea naturală în mediul online, într-o societate în care machiajul este nelipsit din fotografiile multor femei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

,,Am filmat ceva foarte super. O sa vedeți curând la mine pe YouTube. Cum e vremea la voi?”, a scris Veronica în dreptul postării.

Veronica și Viorel au devenit cunoscuți în urmă cu aproximativ un an, când au pășit împreună pentru prima dată în platoul emisiunii Acces Direct, acuzându-se reciproc de indifelitate. Treptat, celebritatea lor a crescut, iar scandalurile televizate au luat amploare, fiind implicați și părinții celor doi, dar și anumite persoane din exterior.

ADVERTISEMENT

Viorel este mai mare decât Vulpița cu 11 ani și au împreună o fetiță de 3 ani, pe nume Maria, iar tânăra a mărturisit că este din nou gravidă, urmând, anul viitor, să devină mamă pentru a doua oară.