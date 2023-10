Yamato Zaharia, din ring, la urgențe! A plecat cu medalia de gât

Yamato Zaharia, unul dintre fiii președintelui forului național de specialitate, Amatto Zaharia, a câștigat două titluri de campion european. Unul la Submission și celălalt la Full-Kempo. În exclusivitate pentru FANATIK, celebrul luptător ne-a spus prin ce momentele grele a trecut. Cu toate că s-a accidentat grav în finală, a continuat să lupte și chiar să câștige.

Yamato Zaharia s-a accidentat la campionatul din Antalya

În timpul meciului disputat în finala Full-Kempo, una dintre cele mai dure și agresive forme de luptă, Yamato Zaharia și-a fracturat metatarsienele. Asta în urma unei lovituri de picior care a atins genunchiul adversarului său.

Cu toate astea, deși avea două fracturi cu deplasare, Yamato a continuat să lupte. Mai mult decât atât, finala în ciuda durerilor uriașe cu care s-a confruntat în ultimele minute de luptă. Reîntors în țară, Yamato Zaharia a fost operat de urgență, fiindu-i introduse două șuruburi în piciorul drept. Pentru campion va urma o lungă perioadă de repaus total, după care un proces dificil de recuperare.

“Eu lupt de la vârsta de 6 ani iar pentru mine, în întreaga mea carieră de peste 20 de ani cu sute de meciuri intens disputate, a renunţa sau a fugi de luptă nu a fost niciodată o opţiune. Indiferent de cine a fost în faţa mea şi indiferent de obstacolele fizice sau psihice cu care m-am confruntat”, a declarat Yamato Zaharia pentru FANATIK.

Yamato Zaharia a luptat cu durerea: “Am simțit că e ceva grav”

Luptătorul s-a accidentat destul de grav, chiar în finală. Cu toate acestea a continuat, chiar dacă avea dureri mari. Ba mai mult decât atât, s-a ambiționat și mai mult și a executat miște mișcări spectaculoase.

“Am făcut o postare înainte de plecarea în Antalya la Campionatul European. Am şi spus că dacă nu ești pregătit să dai totul în lupta cu mine pe saltea, în ring sau cuşcă, înseamnă că nu suntem făcuți din același aluat. Adică cel de campion. Eu așa am fost pregătit, așa am fost construit.

În finală am lovit în genunchiul adversarului şi am simţit că mi s-a fracturat ceva la degetele de la picioare, la metatarsiene. Am simţit de atunci că este ceva grav dar nu trebuia să vadă acest lucru nici adversarul meu şi nici medicul competiţiei care ar fi putut să oprească meciul.

Am continuat să lupt în ciuda fracturii şi a durerilor puternice pe care le resimţeam. Ba mai mult am reuşit şi o aruncare spectaculoasă urmată de o fixare pe final”, a adăugat campionul nostru.

Campionul a fost diagnosticat greșit de medicii turci: “Mi-au spus că nu am nimic grav”

Yamato Zaharia a reușit să câștige titlul de campion european, cu toate că se confrunta cu dureri crunte. După ce a mers la spital, medicii turci l-au diagnosticat greșit. Tocmai de aceea, situația lui s-a agravat. Din fericire, a fost operat, iar

“Am câștigat astfel titlul european la 70 Kg, după care am fost dus la spital. Acolo, medicii turci mi-au pus un diagnostic greşit spunându-mi că nu am nimic, că nu este decât o traumă. Dar în realitate, aşa cum aveam să constat la întoarcerea mea în ţară, suferisem o fractură cu deplasare la metatarsianul 1. Care a împins şi a deplasat şi restul metatarsienelor de la locul lor.

Din păcate, pentru că medicii turci mi-au spus ca nu am nimic grav, eu am mers peste tot pe picioarele mele timp de 4 zile, la sală, pe stradă, în aeroport.

Acum, ce să zic, am fost operat de urgenţă şi va trebui să stau imobilizat o perioadă destul de lungă. O să fie foarte greu, imobilizare, recuperare, dar o să trec şi peste asta. Și o să revin și mai puternic pe câmpul de luptă”, a mai declarat multiplul campion European şi mondial, Yamato Zaharia pentru FANATIK.