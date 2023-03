Zanni a găsit punctul slab al Faimoșilor. Fostul câștigător Survivor nu a avut milă: „Sunt zob”

Zanni se află din nou la Survivor România, de data asta pe post de mentor pentru echipa de Faimoși. Totuși, fostul câștigător nu a renunțat la atitudinea care l-a consacrat și nu a arătat milă față de vedetele în sânul cărora a intrat. Le-a identificat punctele slabe și le-a spus verde în față că sunt sub Războinici.

Pentru concurenții de la Survivor România, ultima săptămână din martie este una cu o greutate aparte. Pe 29 va avea loc marea unificare, dar, până atunci, mai au un hop de trecut. Pentru a le fi mai ușor,

Chiar dacă a fost Faimos, iar la Survivor România 2023 tot printre vedete s-a întors, Zanni nu a arătat milă față de cei din tribul roșu. După ce chiar el , le-a spus că sunt inferiori Războinicilor.

Zanni le-a identificat punctele slabe echipei de Faimoși de la Survivor România și nu a lăsat loc de menajamente. Ionuț și Remus s-au certat, pe motiv că acesta din urmă s-ar fi întors din captivitatea de la Războinici cu atitudine de lider, dar care nu vine cu strategii complexe.

Zanni, despre Faimoși: „Sunt zob”

La rândul său, Remus Boroiu îl consideră pe Iftimoaie „fals și neasumat”. Dar Zanni are o altă teorie pentru care Faimoșii pierd jocurile l „Cauza tensiunii dintre Remus și Ionuț este că ei nu pleacă de la premisa că sunt slabi ca echipă. Asta e cauza. Sinceritatea este cea mai importantă. Plecați de la premisa că sunteți mai zob decât Războinicii.

Le-am zis asta. N-am auzit pe nimeni să zică, ‘Da, așa e. Bravo!’. Maca, maca. Mai mult tăceau. Băi, vere, plecați de la premisa asta, dacă vreți să faceți ceva!”, a spus Zanni, câștigătorul Survivor în 2021.

Kamara, considerat de Zanni cel mai slab concurent de la Faimoși, la Survivor România 2023

Mai mult, Zanni a afirmat răspicat că Faimosul Kamara este cel mai slab, lucru demonstrat și de clasamentul emisiunii. „Kamara e slab, vere. Trebuie să mă duc să i-o zic eu? Mi-a plăcut de fiecare. Dar și Mihai Zmărăndescu mă așteptam să fie foarte bun la echilibrul ăla de ieri.

Mă așteptam să-l năucească și el pe Alin. L-au mai bătut. Dar se știe clar că Alin îi bate pe toți. Trebuie cineva atât de categoric și atât de respectat de echipă, care atunci când vorbește…Eu eram agresiv cu un motiv.

Faimoșii sunt prea orgolioși, nu o să accepte niciunul. Rar o să vezi un Faimos care să le închidă gura tuturor. Trebuie să le demonstrezi că tu nu taci, că tu le iei punctele și tu îi organizezi, altfel nu o să tacă niciunul”, spune Zanni.

Doi Faimoși au părăsit în mod neașteptat Survivor România 2023

Se prea poate ca unele din teoriile lui Zanni să fie adevărate și asta pentru că, la finalul ediției din 28 martie 2023, doi Faimoși au părăsit competiția Survivor România 2023. Prima este Ada Dumitru. Deși s-a salvat de câteva ori de la eliminare, publicându-l dorindu-și să rămână în concurs, actrița a fost trădată de propriul corp.

Astfel, în urma unor analize, domnul Dan a anunțat-o că este nevoită să plece acasă. Ada a fost împăcată cu ideea și a mărturisit că a rezistat mai mult decât s-ar fi așteptat vreodată, iar acum este conștientă că are nevoie de odihnă.

„Ovărelul meu are nevoie de puțină îngrijire. Totul va fi bine. Domnule Dan, când am ajuns în prima săptămână, am zis că mai mult de două săptămâni nu stau aici, că nu prind.

După am luptat, am avut noroc de oameni frumoși, de niște amintiri incredibile. E greu să explici ce trăiești aici. Vreau să le mulțumesc acestor oameni”, a spus Ada, la Survivor România.

Mihai Zmărăndescu, scos din concurs de Ștefania Stănilă

Pe de altă parte, Mihai Zmărăndescu a fost nominalizat de purtătoarea colanului de imunitate. Cu Ștefania Stănilă avusese un conflict chiar cu o zi în urmă. Atunci, Faimosul i-a atras atenția că a râs de sensibilitatea lui și a ironizat felul în care se raportează la fiul lui.

De altfel, cât a stat la Survivor, de două ori, simțindu-se vinovat că a plecat de lângă bebelușul său când acesta avea doar o lună. Și jocurile de echipă i-au dat bătăi de cap, iar toate aceste lucruri l-au făcut să nu mai dea randament pe traseu și să ajungă să fie trimis acasă.

Ieșirea sa de la Survivor a fost una ușor surprinzătoare. Deși a afirmat la început că merge să-și ajute prietenii, în consiliul de eliminare le-a mulțumit Războinicilor că au fost „mai oameni” decât unii dintre Faimoși.

„Votul Ștefaniei vine inopinat. Șerpărie. Plec dintre anumiți șerpi. Mulțumesc, Războinici, ați fost mai oameni decât unii oameni din echipa asta. Odată ce am ales să fiu tată, cred că am dat dovadă de suficientă maturitate.

Aici am observat că mulți aleargă după premiul cel mare și o să realizeze că poți să ai toți banii din lume, dar coloana vertebrală rămâne cea mai importantă”, a declarat Mihai Zmărăndescu după ce a fost eliminat de la Survivor România 2023.