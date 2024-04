Zanni îl distruge pe Andrei Ciobanu. I-a stricat și prietenia cu Iancu Sterp: „Ai venit ca un câine la noi”

Un scandal uriaș a izbucnit la Survivor România 2024 după ce Andrei Ciobanu, eliminat de Ana Pal de la Faimoși, a revenit în sânul Războinicilor. Foștii colegi, însă, i-au pus gând rău, iar Zanni i-a pus eticheta de „cal troian”.

Andrei Ciobanu, acuze dure pentru Zanni după ce a părăsit echipa Faimoșilor de la Survivor România 2024

După ce cu toate că Ana Pal l-a înfrânt la duel. Astfel că, l-au numit „cal troian”. Inclusiv atunci când s-au bucurat de recompensă, Zanni și-a amintit de el și de încăpățânarea pe care a observat-o.

„Am picat pe un cal cu tupeu. Crede el că le știe pe toate. Că are 33 de ani. Mi-a amintit de Ciobanu. Eu ziceam dreapta, el făcea stânga. La fel și cu Ciobanu, îi spui ceva, tot el vorbește. Tu trebuie doar să-l asculți. Și ai grijă să nu-l asculți greșit.

Trebuie să-l asculți corect. Dar cum îți dai seama că-l asculți corect? Pentru că e doar un fel de asculta. Așa și calul, de unde știu că-i place ce fac?”, a spus Zanni despre Andrei Ciobanu.

„Asta a fost povara echipei noastre. A fost lecția noastră. O vom păstra. Ce-i dăm lui Ciobanu e altceva. Nu e calul ăsta. Ana Pal ne-a rugat să-l ia acasă. Ea a avut de-a face cu calul troian. Ea ni l-a scos din echipă”, a continuat Faimosul de la Survivor România, vorbind despre figurina sub formă de cal cu care Ana Pal a rămas în urma duelului.

Andrei Ciobanu: „Zanni, te crezi buricul pământului”

Dar după ce a „scăpat” din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2024 nici Andrei Ciobanu nu s-a lăsat mai prejos. Ajuns în sânul tribului albastru, a discutat cu colegii lui despre ce se întâmplă în tabăra adversă.

Mai mult de atât, i-a adus acuze dure lui Zanni, pe care l-a acuzat că este individualist. „Iată că m-am întors în echipa Războinicilor. M-am întors cu un bagaj de amintiri. Am să păstrez în suflet amintirile frumoase. Dar trebuie să spun că am sesizat și unele lucruri despre care nu am vorbit. Îl văd puțin diferit pe Zanni, care de fiecare dată încearcă să-și apere imaginea. Eu asta nu am înțeles.

Ana Porgras și Ștefi sunt prietene de 10 ani. Ștefi a zis de două ori când a luat colanul, ‘Niciodată în viața mea nu o să o votez pe Ana’. Deci clar au alianță. În echipa Faimoșilor totul era transparent. Dar, atenție, se mergea pe un fir, sportivitatea. Era un lanț. Acuma că s-a strâns lanțul nu mai este sportivitate.

Este doar strategie, este despre veterani. Zanni le protejează pe fete. Sunt trei voturi care merg întotdeauna într-o direcție. În momentul în care eu acum sunt Războinic nu mai am de ce să tac. Nu mai am de ce să mă abțin. Nu mai are de ce să mă afecteze. Cam asta este poziția mea. Este ciudată, dar trebuie să joc concursul așa cum văd mai bine.

Și asta vreau să-i spun lui Zanni. Probabil tu, în unele situații, te crezi buricul pământului și centrul universului. Crezi că totul se învârte în jurul tău. Pentru că toți funcționează după cum spune Zanni”, a subliniat Andrei Ciobanu la Survivor România.

Alexandra Duli îl susține pe Andrei Ciobanu. Ce spune despre o posibilă relație cu Zanni

Inclusiv Alexandra Duli îl susține pe Andrei Ciobanu. Din punctul său de vedere, fetele din echipa roșie se lasă controlate de acesta. „E cel mai urât lucru să vezi o femeie controlată de un bărbat. Ești rușinea femeilor.

Foarte deranjat este să vezi o femeie care se lasă condusă de un bărbat, dar fără să fie dragoste sau ceva frumos. Este ceva, pur și simplu, pentru el. Să obțină un câștig. Cu cât mai mult Ștefi și Ana Porgras se lasă conduse de Zanni, cu atât mai mult el are de câștigat”, a afirmat Duli.

Cât despre a avea o relație cu Zanni, care a dezvăluit că are sentimente pentru ea, Războinica a afirmat că, cel puțin deocamdată, nu crede că este posibil. În plus, a subliniat că este o persoană geloasă, iar apropierea dintre Faimos și Ana Porgras o deranjează.

„Avem de văzut. Nu, că era prea atașat cu Ana Porgras. M-a prins gelozia. Între mine și Zanni poate există un love and hate relationship, pentru competiție. Suntem aici doi adversari, dar nu e doar ură. Îmi doresc echipa mea să câștige. Întotdeauna o să țin cu Războinicii. Mai poate fi ceva între el și Ana Porgras.

Așa că eu nu o să mă bag între ei sau să mă zbat și să mă implic eu prea mult. Am venit aici să evoluez, să câștig. Dacă cumva se întâmplă ceva între mine și Zanni, sunt deschisă. Dar nu văd o speranță momentan. Momentan cred că e ceva drăguț între noi, dar e caterincă și voie bună”, a declarat Alexandra Duli în fața colegelor sale de echipă.

Andrei Ciobanu, judecat de Faimoși la Survivor România 2024

Conflictul dintre Andrei Ciobanu și foștii săi colegi de echipă s-a adâncit și înainte de joc. Faimoșii au venit hotărâți să-l judece, aducând cu ei inclusiv un ciocan și o farfurie de lemn.

„Astăzi este ziua judecății. Andrei Ciobanu o să fie judecat. Dar înainte vreau să precizez ceva foarte important. Niciodată un Războinic nu are voie să vină pe teritoriul Faimoșilor sau viceversa. Să înceapă judecarea”, a spus TJ Miles. Andrei Ciobanu a fost acuzat chiar că s-a apropiat de tabăra lor, după ce a fost mutat la Războinici, pentru a încerca să le fure proviziile.

„Eu de la Zanni mă aștept. Dar eu niciodată în viața mea nu aș face asta”, a spus Andrei Ciobanu în fața acuzațiilor care i s-au adus la Survivor România 2024, dar apele nu s-au liniștit.

Scandal pe teren. Prietenia dintre Iancu Sterp și Andrei Ciobanu, în pericol

De altfel, Zanni i-a adus lui Andrei Ciobanu mai multe nuci de cocos, de diferite mărimi, dar și o floare. „I-am adus lui Ciobanu ce i-a rămas pe insulă. Pentru că dacă n-am plecat acasă, noi obișnuiam să împărțim dacă era eliminat, dar i-am adus păturile.

Promite-mi că vei împărți egal și drept cum ai învățat la noi în echipă. Noi te-am învățat să împarți. Ne amintim exact la jocul de imunitate. Vreau să-l împarți exact cum ai fi împărțit și la noi. Dilema nu erau cocoșii mici, dilema era floarea”, a fost explicația oferită de Zanni.

Faimosul a vrut ca totul să fie un mister, dar pe teren, după joc, situația a degenerat. „Am dat de mâncare să-i hrănești pe ăia pe care îi denigrai cu noi și acum denigrează-i cu ei pe cei care te-au hrănit”, i-a spus Zanni lui Andrei Ciobanu la Survivor România.

„Ai venit ca un câine la noi în echipă”

Replica l-a enervat pe Andrei: „Asta e o vrăjeală de a ta. Spune în față. Tu arunci cu dume din astea, doar că să atragi atenția și să bagi zâzanie”. Astfel că, Faimosul a făcut niște declarații ce ar putea strica prietenia dintre Iancu și Ciobanu.

„Ai venit ca un câine la noi în echipă. Ne-ai spus că Iancu face manevre cu publicul, să-l vadă altfel. La un joc adevăr și provocare, Alexandra Ciomag l-a întrebat, ‘Tu profiți de relația cu Iancu’. A explicat, a explicat și ultima propoziție, concluzia a fost, ‘Da, mă, profit de relația cu Iancu. Și ce? Toată lumea profită’.

A spus Iancu Sterp este individualist, că este un prieten care se gândește doar la el, că doar el în competiția asta se gândește la tine. Că l-ai trădat pe el. El s-a dus acasă și ai rămas tu. (…) Tu după ce vezi compilația cu discuțiile lui, îl mai poți numi prieten?”, a spus Zanni.

„E normal să te folosești de prietenia cu cineva când există, cum și voi vă folosiți voi între voi. Tu ești prieten cu Ana Porgras, Ana e prietenă cu Ștefi. Nu vă folosiți de prietenia asta? TJ a fost luat pachet”, a răspuns Andrei Ciobanu, însă Iancu a fost vizibil dezamăgit.

Faimoșii au discutat despre viitorul lui Andrei Ciobanu la Survivor

Ulterior, întorși în tabăra lor, Faimoșii au vorbit despre cum văd ei parcursul lui Andrei Ciobanu la Survivor, începând de acum. „Eu vreau să-l văd pe Ciobanu ce reproșuri le dă lor. Dacă dă reproșurile pe care le-am dat acuma după ce l-am ocrotit și l-am apărat. Ai aceleași reproșuri acolo? O să spună că e carne de tun? O să-l spună să-l voteze pe Delea că a stat pe bară?

(…) Nu voiam să-l iau pe Iancu deoparte. După am început să zic. S-a văzut rușinea pe fața lui. Acuma a mințit, dar s-a văzut rușinea pentru că s-a înfundat. Nici nu mai înțeleg al cui e câinele astea. Acum e câinele lui Iancu”, a declarat Zanni.

„Cred că o să fie trimis la duel cu una din fete. Eu nu cred că o să aibă șanse?”, a adăugat și TJ Miles, în timp ce fetele s-au arătat sigure de faptul că Andrei Ciobanu nu va fi bine primit la Războinici.