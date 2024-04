Dinamo are 3 meciuri la rând fără victorie în SuperLiga. „Câinii” au pierdut cu Hermannstadt (3-0) și Oțelul (1-0), și au remizat cu Petrolul, scor 1-1. La finalul meciului contra ploieștenilor, s-a zvonit că antrenorul Zeljko Kopic ar fi fost la un pas de bătaie în vestiarul lui Dinamo. Croatul spune că nu a existat niciun conflict.

Zeljko Kopic, adevărul despre bătaia cu Adnan Golubovic: „Fiecare jucător are diferite stări după fluierul de final”

Dinamo a fost egalată în minutul 90+13 de Petrolul Ploiești, după un penalty transformat de Gicu Grozav. Adnan Golubovic l-ar fi tras la răspundere pe Costin Amzăr, iar Zeljko Kopic ar fi sărit în apărarea tânărului fotbalist. Astfel, antrenorul și portarul ar fi ajuns să fie despărțiți de cei aflați în vestiar.

Zeljko Kopic a venit cu o altă variantă. „Când iei goluri pe final de meci apar tot felul de povești. Nu e adevărat ce s-a speculat. Fiecare jucător are diferite stări, după fluierul final, iar eu sunt aici să-i protejez, să le fiu alături.

Pentru mine, ce se întâmplă în vestiar rămâne în vestiar. Legat de incidentul cu Adnan, nu a fost adevărat ce s-a spus, jucătorii reacționează diferit, eu sunt alături de ei, ce e în vestiar, rămâne acolo, dar nu a fost asa ce s-a scris”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – Poli Iași: „Va trebui să fim la nivel maxim”

pe „Arcul de Triumf”, în etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii, duminică, 14 aprilie, ora 18:15. „Câinii” ocupă locul 9 în clasament, direct retrogradabil, cu 16 puncte. va fi susținută din tribune de copii.

„În ultimul meci cu cei de la Iași am făcut 0-0, dar am avut patru ocazii clare de a marca și am fost echipa mai bună. Acum au un antrenor nou, idei noi, cu siguranță el va încerca să schimbe ceva în plan tactic, cum a făcut-o deja în ultimele meciuri.

Va trebui să fim la nivel maxim. Mâine să vină cât mai mulți copii, ca să avem măcar un pic de susținere. Apreciez tot suportul acestor copii și părinți care vor veni să ne vadă.

Am vorbit despre tot, bineînțeles, e important să avem totul pregătit pentru următorul sezon, dar în acest moment ne concentrăm pe aceste șase meciuri.

„Toți vrem să ne atingem obiectivul”

Trebuie să le luăm meci cu meci, ne concentrăm pe meciul de mâine. Este dificil să luăm decizii până nu ne îndeplinim obiectivul, de a rămâne în ligă pentru următorul sezon. După, trebuie să analizăm totul și să luăm cele mai bune decizii pentru viitor.

Cred că asta e cea mai importantă parte, toți oficialii, antrenorii, jucătorii, fanii… toți vrem să ne atingem obiectivul. După asta, clubul va face ceea ce oficialii cred că e mai bine”, a mai spus Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic a vorbit despre Darko Velkovski: „Toată lumea a văzut că are calitate”

Darko Velkovski ar fi intrat pe radarul lui Dan Șucu la Rapid, în timp ce Dennis Politic ar fi pe lista celor de la Universitatea Craiova și U Cluj. Zeljko Kopic a avut cuvinte de laudă la adresa celor doi fotbaliști din Ștefan cel Mare.

„E bine întotdeauna când alte cluburi recunosc valoarea jucătorilor noștri. La Velkovski cred că toată lumea a văzut că are calitate. De aceea l-am și adus aici.

În ceea ce-l privește pe Dennis, îmi pare rău că s-a tot accidentat, era într-o formă bună. Acum încearcă să recupereze și să revină la nivelul la care era”, au fost cuvintele lui Zeljko Kopic.