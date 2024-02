Zeljko Kopic, înainte de Farul – Dinamo: „Știm ce joacă adversarul, dar totul ține de noi”. Mesaj pentru Gică Hagi: „Nu știu dacă mai ține minte”

Dinamo nu mai are voie să facă pași greșiți . „Câinii” au ajuns la 3 înfrângeri consecutive și au picat pe ultimul loc în clasament. Echipa antrenată de Zeljko Kopic va avea parte de un duel extrem de dificil contra campioanei României Farul luni, 12 februarie, ora 20:00, în epilogul rundei cu numărul 25 din SuperLiga.

Zeljko Kopic, înainte de Farul – Dinamo: „Știm ce joacă adversarul, dar totul ține de noi”

De cealaltă parte, Farul a câștigat cu Universitatea Craiova și FC U Craiova la începutul anului. În etapa precedentă, echipa lui Gică Hagi a remizat cu liderul FCSB, scor 1-1 pe Arena Națională. Totuși, Zeljko Kopic nu se teme de duelul de la Ovidiu. Croatul a cerut mai multă agresivitate de la jucătorii săi.

„Farul e o echipă cu multă calitate, care a avut rezultate bune cu Hagi pe bancă. Va fi un meci greu, dar totul ține de noi. Trebuie să jucăm foarte bine, din punct de vedere tactic.

Trebuie să știm ce vrem să jucăm și ce joacă adversarul, dar trebuie să fim pregătiți și de dueluri intense. Nu suntem în situația de a juca la egal. Vrem ca jucătorii să meargă pentru cele 3 puncte. Și vedem la final ce se întâmplă.

E greu să vorbești de ADN-ul lui Dinamo când ești la retrogradare, dar cred că trebuie să fie în ADN dorința de a merge și a câștiga fiecare meci. Acum echipa nu e în cea mai bună poziție, dar sper ca în viitor să aibă această atitudine”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare duelului Farul – Dinamo.

Zeljko Kopic, mesaj pentru Gică Hagi: „Nu știu dacă mai ține minte”

Zeljko Kopic a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Gică Hagi înaintea duelului direct de la nivelul băncii tehnice. Mai mult decât atât, antrenorul croat susține că l-a întâlnit pe managerul tehnic al Farului într-un cantonament.

„Am un mare respect pentru cariera lui Hagi. Nu știu dacă mai ține minte, dar ne-am întâlnit acum 7-8 ani. Era în cantonament cu echipa lui. Ne-am întâlnit atunci și am discutat, ne-am înțeles foarte bine.

Îl respect foarte mult, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Am analizat ce am jucat până acum și am văzut momente excelente, dar și momente în care nu am fost foarte bun. Și asta trebuie să îmbunătățim”, a mai spus Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, anunț despre Astrit Selmani: „E jucătorul care ne poate aduce ce ne trebuie”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Internaționalul kosovar Astrit Selmani a fost prezentat deja oficial de clubul din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a anunțat că atacantul se va alătura „câinilor” abia la începutul săptămânii viitoare.

„Selmani a semnat, iar luni se va alătura lotului. Trebuie să-l văd ca să știu când poate juca. Atunci voi vedea în ce condiție e. E un jucător de calitate și a arătat în trecut asta.

Nu a prea marcat la precedentele două echipe, dar știu că are calitate. Trebuie să-l trezim și să-i dăm ocazia să înscrie. Știu că e jucătorul care ne poate aduce ce ne trebuie”, a concluzionat Zeljko Kopic.