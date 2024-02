Zile grele pentru Donald Trump în instanță. Amenzi de peste jumătate de milion de dolari în mai puțin de o lună

A fost o săptămână destul de lungă pentru Donald Trump și procesele sale: o avalanșă de titluri de presă din toate cele patru procese penale, confirmarea datei de începere a unuia dintre ele la 25 martie, plus o hotărâre importantă și costisitoare într-un proces civil împotriva fostului președinte.

Zile grele pentru Donald Trump în instanță

Și mai urmează și altele. În New York, o parte dintre la decizia judecătorului Arthur Engoron prin care Trump a fost obligat să plătească peste 350 de milioane de dolari – plus ceea ce biroul procurorului general din New York estimează că reprezintă aproximativ 100 de milioane de dolari în dobânzi – după ce judecătorul a decis că Trump și afacerea sa omonimă au folosit date financiare false pentru a obține rate mai bune de la bănci și asigurători, relatează .

De asemenea, Engoron i-a interzis lui Trump și altor persoane să dețină funcții de conducere la Trump Organization sau la alte companii din New York timp de trei ani. Trump a promis că va face apel.

Alți avocați ai lui Trump se pregătesc pentru primul proces penal al unui fost președinte american, care va avea loc tot în Manhattan.

În cazul documentelor clasificate din Florida, joi sunt așteptate moțiuni din partea mai multor avocați ai lui Trump, care ar urma să susțină că acuzația ar trebui să fie respinsă din mai multe motive, inclusiv pretențiile de imunitate prezidențială.

Și drama va continua cel puțin încă o săptămână în Georgia, unde se desfășoară un fel de mini-proces privind comportamentul procurorilor. Judecătorul care supervizează cazul de interferență electorală a lui Trump în statul respectiv trebuie să decidă dacă urmărirea penală a fost compromisă de o relație personală între procurorul districtual din districtul Fulton, Fani T. Willis, și un avocat pe care l-a angajat să lucreze la caz.

Ce s-a întâmplat săptămâna trecută în cele patru procese penale

Georgia

În Georgia, în , Trump se confruntă cu 13 acuzații conform cărora ar fi încercat să anuleze rezultatele alegerilor din acest stat. Pentru acuzațiile din acest dosar, fostul președinte poate fi condamnat la o pedeapsă maximă de 76,5 ani de închisoare.

Patru dintre cei 18 coinculpați ai săi au pledat vinovați. Nu există încă o dată planificată pentru începerea procesului.

Săptămâna trecută Fani T. Willis, procurorul districtual a cărei echipă instrumentat dosarul, și-a apărat relația cu procurorul Nathan Wade, spunând că s-au angajat într-o relație personală doar după ce l-a angajat să lucreze la caz.

Avocații apărării care încearcă să obțină descalificarea lui Willis spun că au dovezi că idila a început înainte ca ea să-l angajeze. La această întrebare cheie, martorul vedetă a refuzat să răspundă, invocând confidențialitatea avocat-client.

Avocații apărării susțin că Willis a beneficiat financiar de pe urma urmăririi penale a lui Trump, acuzându-l pe Wade că a plătit pentru călătoriile pe care le-a făcut cu Willis. Atât Willis, cât și Wade au depus mărturie, recunoscând că au făcut excursii. Ea a insistat că i-a rambursat întotdeauna partea ei în numerar.

Tatăl lui Willis a depus, de asemenea, mărturie, spunând că i-a spus deseori fiicei sale să aibă la ea bani lichizi și să păstreze întotdeauna “bani lichizi pentru șase luni”.

Washington DC

În Washington DC, în procesul federal privind alegerile din 2020, fostul președinte se confruntă cu patru capete de acuzare legate de conspirația pentru obstrucționarea rezultatelor scrutinului. Nu este clar încă dacă există o dată planificată pentru începerea procesului. Dacă va fi condamnat, fostul președinte riscă o pedeapsă maximă de 55 de ani de închisoare.

Săptămâna trecută, avocații lui Trump au cerut Curții Supreme să suspende procedurile în acest caz cât timp Trump face apel la o decizie a Curții Federale de Apel din Washington, care a spus că nu are imunitate la urmărirea penală pentru actele sale în timpul mandatului.

Procurorii au argumentat împotriva unei noi amânări, spunând că publicul merită un “verdict rapid și corect”. În cazul în care Curtea Supremă refuză să se ocupe de această chestiune – lăsând să se mențină decizia curții de apel – cazul ar putea fi judecat la sfârșitul primăverii.

Florida

În dosarul documentelor clasificate, instrumentat în Florida, Trump se confruntă cu 40 de acuzații federale potrivit cărora a păstrat documente guvernamentale strict secrete la Mar-a-Lago – casa și clubul său privat – și a zădărnicit cererile guvernului de a le returna. Pentru începerea acestui proces, data planificată este 20 mai 2024.

Săptămâna trecută, judecătoarea Aileen M. Cannon, care supervizează cazul, s-a întâlnit separat, cu ușile închise, cu procurorii și cu echipa lui Trump pentru a stabili ce materiale clasificate suplimentare ar trebui să îi fie comunicate fostului președinte ca parte a procedurii de cercetare. Trump a participat la audiere.

Aceasta este o parte tipică a cazurilor care implică materiale clasificate. Cannon va decide ce materiale clasificate suplimentare trebuie să îi dea procurorii lui Trump și dacă aceste materiale necesită redactare sau măsuri de protecție.

În total, fostul președinte riscă o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație de reținere intenționată de secrete și 20 de ani pentru obstrucționarea justiției, adică o pedeapsă maximă de 450 de ani.

Deși cea din urmă vine cu o pedeapsă maximă mai mare, prima este cea care ar trebui să îl îngrijoreze cu adevărat pe Trump. Condamnările pentru păstrarea intenționată și/sau nesăbuită a informațiilor clasificate se soldează frecvent cu pedepse cu închisoarea de câțiva ani sau mai mult. Trump se confruntă cu peste 30 de astfel de acuzații.

New York

Cel de-al patrulea proces penal, cel din New York se referă la 34 de acuzații legate de plăți efectuate în 2016 către o actriță de filme pentru adulți pentru ca aceasta să nu dezvăluie relațiile intime cu Donald Trump.

Săptămâna trecută, la o altă audiere penală la care a participat Trump, un judecător din statul New York a precizat că intenționează să meargă mai departe cu data procesului de la sfârșitul lunii martie. Acesta va fi, aproape sigur, primul caz penal împotriva lui Trump care va ajunge în sala de judecată.

Timp de luni de zile, judecătorul Juan Merchan de la Curtea Supremă din New York a părut să aștepte să vadă cum se desfășoară calendarul în cazul federal din Washington – și ar fi putut să își amâne procesul său pentru ca cel din Washington să se desfășoare primul.

Având în vedere că procesul din D.C. este suspendat în timp ce se desfășoară apelul privind imunitatea prezidențială, Merchan a declarat că procesul său va începe luna viitoare și va dura probabil până la începutul lunii mai.

Fiecare capăt de acuzare din acest dosar este pasibil de o pedeapsă maximă de patru ani de închisoare, ceea ce înseamnă o pedeapsă maximă de 136 de ani de închisoare. Cu toate acestea, astfel de pedepse sunt acordate doar cu circumstanțe atenuante, cum ar fi condamnări anterioare pentru infracțiuni grave sau pe baza gravității infracțiunii.

Acuzația împotriva lui Trump este în mare parte fără victime și, ca atare, este puțin probabil ca un judecător să îl condamne la mai mult decât amenzi sau, cel mult, la eliberare condiționată și muncă în folosul comunității, în cazul în care ar fi condamnat de un juriu.

Amenzi de peste jumătate de milion de dolari în mai puțin de o lună

Dar cea mai importantă știre despre Trump la tribunalul din New York a fost sentința civilă separată împotriva lui Trump și a asociaților săi de afaceri pentru că și-au umflat valorile proprietăților pentru a obține rate mai bune la bănci.

Trump a fost amendat cu peste 354 de milioane de dolari, iar fiii săi adulți și un fost director de top au fost amendați cu un total de 9 milioane de dolari. Plus dobânzile.

Fostul președinte a plătit până acum 15.000 de dolari pe care îi datorează instanțelor din New York pentru că a încălcat de două ori ordinul de interdicție al lui Engoron (interdicție de a face declarații referitoare la proces n.r.).

De asemenea, el a plătit într-un cont escrow suma inițială de 5 milioane de dolari cu care a fost amendat în luna mai, după ce un juriu l-a găsit pe Trump responsabil pentru că a abuzat-o sexual pe jurnalista și autoarea E. Jean Carroll și a defăimat-o.

Potrivit sursei citate, se pare că fostul președinte nu a plătit încă sumele stabilite prin alte două decizii cvile. În ianuarie, un juriu federal din Manhattan a decis că Trump trebuie să-i plătească lui Carroll încă 83,3 milioane de dolari pentru că a defăimat-o.

Trump a promis că va face apel la această hotărâre, dar pentru a face acest lucru, ar trebui să depună o cauțiune consistentă sau să depună 83,3 milioane de dolari în numerar la tribunal.

Abia s-a uscat cerneala pe sentința recentă de 354 de milioane de dolari împotriva sa – plus aproximativ 100 de milioane de dolari în dobânzi suplimentare – așa că este încă prea devreme pentru a stabili când și cum o va plăti sau dacă va încerca să amâne acest lucru ca parte a apelului său, care trebuie depus în 30 de zile.

În concluzie, în mai puțin de o lună, instanțele din New York l-au amendat pe Donald Trump cu mai mult de jumătate de miliard de dolari.