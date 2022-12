2000 de dolari cheltuiţi pentru a asista la un meci de la Mondialul din Qatar: “Voiam neapărat să fiu parte din acest eveniment!”. Exclusiv

Campionatul Mondial din Qatar este cel mai compact din istorie. Cele opt stadioane sunt într-o rază de 50 de kilometri pătraţi, iar suporterii pot participa la mai multe meciuri într-o zi.

2000 de dolari cheltuiţi pentru a asista la un meci de la Mondialul din Qatar

Însă, costurile financiare ale unei deplasări în Qatar nu sunt de neglijat. Cu Nassir ne-am întâlnit înaintea meciului dintre , decisiv pentru calificarea din grupa E de la turneul final.

Fanul este stabilit în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, acolo unde munceşte. Nu a ratat niciun meci de la Cupa Mondială la televizor şi a vrut neapărat să vină în Doha:

“Eu sunt suporterul Angliei, dar azi voi ţine cu Belgia. Nu am prins bilete la Anglia, din păcate. Dar nu am ratat niciun meci la televizor, le-am văzut pe toate în Dubai. Voiam neapărat să fiu parte din acest eveniment. Nu ştiu când mai am această şansă”.

“Pentru bilet am plătit 800 de riali (n.r. 1000 de lei). Apoi câteva sute de dolari şi avionul dus-întors, cazarea a fost şi ea destul de scumpă”

Suporterul a băgat mâna adânc în buzunar pentru un singur meci de la Campionatul Mondial, costurile totale fiind de aproximativ 2000 de dolari:

“Pentru bilet am plătit 800 de riali (n.r. 1000 de lei). Apoi câteva sute de dolari şi avionul dus-întors, cazarea a fost şi ea destul de scumpă. Plus mesele pe care le am aici. Cam 2000 de dolari o să mă coste în total, dar am vrut să văd pe viu un meci de la Campionatul Mondial. Păcat că nu pot vedea Anglia”.

Sunt mulţi suporteri din Asia la acest turneu final. M-am întâlnit pe parcursul ultimelor două săptămâni cu mulţi fani din India sau Pakistan, ţări fără o mare tradiţie în fotbal, dar care lucrează în Doha şi vor să facă parte măcar pentru câteva meciuri din atmosfera Cupei Mondiale.

Cazare la preţuri uriaşe pe perioada Campionatului Mondial

Preţurile la bilete au fost accesibile în prima fază, luate cu luni în avans. În timpul competiţiei, preţurile sar, iar la meciurile aşteptate, sumele cerute pe pieţele secundare depăşesc 700 de euro pentru un tichet la categoria a treia.

Şi preţurile la cazare sunt la cel mai înalt nivel pe parcursul turneului final. Suporterii care îşi caută acum cazare în Doha trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru o noapte de cazare. Astfel, cel mai jos preţ este de 300 de euro pe noapte şi poate ajunge până la .

Una dintre gratuităţile de care beneficiază fanii deţinători de bilete pe parcursul turneului final este transportul pe mijloacele de transport în comun. Fanii se pot plimba liberi prin Doha, chiar dacă au un tichet pentru un singur meci.