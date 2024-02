A dat detalii despre conflictul cu Florinel Coman din FCSB – FC Botoșani 3-2. “Mi-a băgat mâna în gât”

Daniel Celea s-a arătat dezamăgit după înfrângerea de pe Arena Națională. Fundașul celor de la Botoșani a discutat despre conflictul cu Florinel Coman la finalul duelului cu FCSB și este de părere că arbitrul i-a acordat un galben nemeritat.

Reacția jucătorului de la Botoșani după conflictul cu Florinel Coman

În repriza scundă a existat . Atacantul lui FCSB a crezut că fundașul moldovenilor l-a lovit intenționat în cap atunci când a căzut după ce a fost faultat de un alt adversar. Jucătorul lui că acest lucru nu s-a întâmplat, iar după ce s-au îmbrâncit Florinel și-a cerut scuze.

ADVERTISEMENT

După conflictul pe care l-a avut cu Florinel Coman, Daniel Celea a primit, totuși, un cartonaș galben chiar dacă arbitrul nu a văzut foarte bine faza. Despre acest lucru a comentat fundașul lui Botoșani.

“Am fost și eu faultat din spate. El mi-a băgat talpa, am și o julitură mare pe picior, apoi mi-a băgat mâna în gât și a zis că l-am lovit eu. A fost o mică îmbrânceală, iar apoi și-a cerut scuze. Eu m-am ales cu galben, dar arbitrul nu a văzut ce s-a întâmplat exact.

ADVERTISEMENT

Trebuie să strângem puncte și să învățăm din aceste greșeli. Să sperăm că nu o să fie prea târziu atunci când o să facem asta. Vrem să ne batem de la egal la egal în play-out”, a declarat Daniel Celea, la .

Daniel Celea, nedumerit după înfrângerea de pe Arena Națională. “A fost un meci ciudat”

Fundașul celor de la . Daniel Celea a explicat că meciul a fost unul foarte ciudat, iar victoria celor de la FCSB a venit după greșelile moldovenilor.

ADVERTISEMENT

“A fost un meci foarte ciudat. Ne-am bătut singuri. Am luat goluri foarte prostești. Nu reușim să învățăm din greșeli. Și meciurile trecut am avut două victorii în mână și am luat goluri în ultimele minute.

Este o frustrare și suntem supărați. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să scoatem ceva de la meciul cu Sepsi. Prima repriză a fost jalnică, nu ne dezmeticeam. Am intrat bine în repriza secundă, am egalat, dar am luat goluri aiurea. Nu cred că ne-au surprins cu nimic.

ADVERTISEMENT

Cred că ne-am bătut singuri. Nu vreau să comentez arbitrajul, dar după roșul lor a dat 5 galbene în 15-20 de minute, apoi ne-a dat și nouă roșu”, a mai spus jucătorul celor de la FC Botoșani.