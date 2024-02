Florinel Coman, după FCSB – FC Botoșani 3-2: “Nu sunt egoist, chiar dacă se mai spune asta”. Ce zice de arbitraj și de eșecul Rapidului

. Elevii lui Charalambous sunt la 10 puncte în fața principalelor urmăritoare din campionat, CFR Cluj și Rapid.

Florinel Coman, după FCSB – FC Botoșani: ”Diferența de puncte nu ne relaxează”

Florinel Coman a oferit declarații la finalul partidei câștigate de FCSB în fața lui FC Botoșani, scor 3-2, și a analizat lupta la titlu din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Ne gândeam că ne așteaptă un meci greu, deși jucam cu ultima clasată. Era clar că vor veni cu o dăruire în plus, cu altă viteză de joc pentru că vin să joace cu echipa de primul loc și vor să se afirme.

Am început foarte bine meciul, ni l-am făcut ușor din minutul 6, gol dintr-o pasă foarte bună a lui Șut. Îmi ajut foarte mult echipa, nu sunt egoist, chiar dacă se mai spune asta.

ADVERTISEMENT

Mă bucur foarte mult pentru echipă, pentru mine, sunt cifrele mele. Sunt fericit, pentru asta joc. Meciurile ca acestea îmi aduc fericirea. A fost o presiune, trebuie să învățăm să jucăm cu presiune cred că presiunea ne ajută să câștigăm meciurile.

Diferența de puncte nu ne relaxează. Ne-a bucurat eșecul Rapidului cum și ei se bucură de eșecurile nostre. Este o luptă care pe care. Este normal să ne bucurăm de înfrângerea altor echipe, cum se bucură și ei”, a declarat Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman, despre cartonașul roșu văzut de Nana Antwi: ”A început să plângă”

. Nana Antwi a debutat la FCSB în runda trecută când roş-albaştrii au remizat pe terenul lui U Cluj, scor 0-0.

”Am crezut că totul va fi cum ne doream. Nu a fost așa, jocul a luat o întorsătură cu acel roșu al lui Nana. Este la primul meci totuși, l-am încurajat la pauză, a început să plângă. Important este că își dorește”, a declarat Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman, despre maniera în care arbitrul a condus partida dintre FCSB și FC Botoșani: ”A greșit la majoritatea fazelor”

La finalul partidei, Florinel Coman s-a arătat nemulțumit de arbitrajul lui Cătălin Busi și l-a acuzat pe acesta că i-a răspus tăios atunci când a cerut explicații.

”Faultul acela m-a aruncat cu capul în genunchi, mi s-a părut cam dur, prinsesem o viteză foarte mare. E normal, sunt nervi la fotbal, dacă nu ești nervos mai bine stai acasă.

Am avut ieșiri, în seara asta nu am înjurat pe nimeni, niciun arbitru, deși arbitrul din seara asta a greșit la majoritatea fazelor. În plus, mă duc lângă el și îmi spune ‘dă-i drumul’, deși eu am fost relaxat”, a mai declarat Florinel Coman.

Florinel Coman, ”dublă” în FCSB – FC Botoșani 3-2

, după un duel câștigat în viteză în fața lui Dimitrov și un șut plasat pe lângă portarul Ducan.

Ulterior, în minutul 76, Coman a reușit ”dubla”. Acesta a strecurat balonul printre picioarele lui Ducan, după o centrare bună din partea stângă de la Octavian Popescu.

Florinel Coman, după FCSB - FC Botoșani 3-2: "Nu sunt egoist, chiar dacă se mai spune asta"