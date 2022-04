A fost predestinat! Ce spunea Patrick Mouratoglou, noul antrenor al Simonei Halep, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK: „Simona, my life, my destiny”

Simona Halep a intrat într-o nouă etapă a carierei, după ce . Cei doi îşi vor începe colaborarea în sezonul de zgură, iar mişcarea pare că a fost predestinată. În 2017, după finala de la Roland Garros, antrenorul francez pentru FANATIK, iar o frază sună acum, în 2022, ca o premoniţie.

Patrick Mouratoglou îşi poate îndeplini visul: o carte despre Simona Halep. Ce spunea, în 2017, în interviul pentru FANATIK

FANATIK a stat de vorbă cu Patrick Mouratoglou la o zi după ce Simona Halep pierdea finala de la Roland Garros, în faţa Jelenei Ostapenko. Interviul a pornit de la cartea francezului, care fusese lansată în România cu puţin timp înaintea turneului de la Paris, iar antrenorul de atunci al Serenei Williams spunea, mai în glumă, mai în serios, că următorul volum va purta numele jucătoarei din România, iar pasajul este prezentat mai jos.

Am citit că aveţi în carte şi anumite notiţe despre unele jucătoare din circuitul WTA. E ceva şi legat de Simona Halep?

– Nu, despre Simona, nu. Sunt detalii şi despre unii jucători cu care am colaborat, cum am lucrat cu ei, ce strategii am aplicat, cum i-am îndrumat, ca antrenor, spre performanţă. Deci nu despre toţi jucătorii, nu despre Simona, îmi pare rău. (Râde) Poate o scriu pe următoarea despre Simona. Parcă îi şi văd titlul: “Simona Halep, my life, my destiny”.

Patrick Mouratoglou era sigur că Simona Halep va câştiga turnee de Mare Şlem, după finala pierdută în 2017

Patrick Mouratoglou a analizat, în urmă cu cinci ani, finala pierdută de Simona Halep, după un avantaj uriaş, 6-4 şi 3-0, şi anunţa victoriile de la Roland Garros 2018 şi Wimbledon 2019.

“Îmi dau seama cât de dificil e pentru ea, mental. Dar această experienţă o va ajuta foarte mult în viitor! Şi o va ajuta să câştige turnee de Grand Slam! Sunt absolut convins! Cu siguranţă poate trece peste. Va fi dificil, evident!

Îi este foarte greu acum, dar trebuie să aibă puterea să se regrupeze şi să folosească această experienţă de la Roland Garros pentru a cuceri alte Grand Slamuri viitoare. Poate deveni numărul 1 mondial chiar luna viitoare, din fericire pentru ea, aşa că asta o poate ajuta”, mai spunea Patrick Mouratoglou în interviul pentru FANATIK din 2017.

Care este primul turneu la care Simona Halep va lucra cu Patrick Mouratoglou

Simona Halep se recuperează după accidentarea suferită în semifinalele de la Indian Welles, motiv pentru care a ratat participarea la turneele de la Miami şi Charleston, dar şi în barajul Billie Jean King Cup, alături de naţionala României. Sportiva de 30 de ani se recuperează la academia lui Patrick Mouratoglou, iar la finalul lui aprilie este aşteptată revenirea pe teren.

Sezonul de zgură l-ar putea începe la WTA Madrid, . Dacă va fi ok din punct de vedere medical, competiţia din capitala Spaniei va fi prima din colaborarea cu Patrick Mouratoglou.

Turneul de la Madrid este programat să se dispute în perioada 25 aprilie – 8 mai şi va fi urmat, imediat, de cel de la Roma. Pe 23 mai, Simona Halep ar urma să participe la Roland Garros, unde a triumfat în 2018 şi a mai jucat alte două finale, în 2014 şi 2017.