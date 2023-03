A fost un arbitraj pro-CFR la meciul cu UTA? Cristi Balaj a răspuns instant: „Penalty dictat eronat, dar și gol anulat eronat” Video exclusiv

CFR Cluj a câștigat partida cu UTA, din etapa 28 din SuperLiga, scor 2-1, iar . Au fost mai multe faze care i-au fost imputate lui Lucian Rusandru de către Lazlo Balint, antrenorul celor de la UTA. Asta în timp ce Dan Petrescu a considerat că nu se poate spune că .

Cristi Balaj, precizare sinceră despre faza din care CFR Cluj a primit penalty cu UTA: “E acordat eronat, dar nu s-a materializat. Nu a fost gol”

Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, a analizat cu mare obiectivitate fazele incriminate, în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. A recunoscut că penalty-ul la Maglica a fost acordat eronat, nu a contestat eliminarea ulterioară a croatului și a catalogat intrarea lui Deac la Roger ca fiind de portocaliu. Pe de altă parte a amintit că a fost și un gol anulat al celor de la CFR Cluj și un penalty neacordat pentru campioană.

“A fost un penalty acordat eronat, din care nu s-a înscris. Îmi doresc să avem o modificare și sper că se lucrează la asta. Au fost foarte multe penalty-uri acordate greșit în acest campionat iar VAR nu avea voie să cheme arbitrul să corecteze decizia atunci când apar contacte ușoare. Din păcate, VAR-ul, din ce am înțeles, cheamă arbitrul doar în situația în care nu a existat contact.

Când apare un contact la nivelul genunchiului, VAR nu mai are posibilitatea de a chema arbitrul să corecteze o decizie acordată eronat. Motivul ar fi fost că se folosește de un contact ușor pentru a obține o decizie favorabilă. Dar vorbim de o decizie care nu s-a materializat, nu s-a dat gol.

Cristi Balaj spune că intrarea lui Ciprian Deac la Roger de de portocaliu: “Probabil că s-a dat deja un cartonaș roșu și de asta s-a decis să acorde doar galben”

La Deac cu Roger este un cartonaș portocaliu. Probabil că s-ar fi acordat dacă am fi avut. Pentru că vorbim nu de un full contact, vorbim de o ștergere. Nu întâmplător Roger nu a avut nevoie de intervenția staff-ului medical. Pentru că Deac i-a șters piciorul, nu vorbim de o forță, de o violență.

Imaginile se văd urât pentru că vii de sus în jos. Dacă dacă ar fi fost intensitate mai mare vorbeam de un roșu clar, așa vorbim de portocaliu. Probabil că în condițiile în care s-a dat deja un cartonaș roșu, s-a decis să se acorde cartonaș galben.

La acea fază, portarul joacă în mod evident mingea. Atacantul nu o joacă. Se îndreaptă unul spre celălalt și portarul vrea să blocheze mingea. Văd contact, dar nu am văzut piciorul ridicat. Greu de dat penalty la acea fază. Portarul joacă mingea cu mâinile înainte de un eventual contact. Asta e clar.

Cristi Balaj, despre faza din minutul 88 la care CFR Cluj ar fi trebuit să primească lovitură de pedeapsă: “Același contact ca la golul anulat”

Avem o fază în minutul 88, când Cvek avea poziție câștigată iar Otelle vine și îl lovește în spate, efectiv l-a azvârlit. Contactul s-a întâmplat în interiorul suprafeței de pedeapsă. Dacă golul a fost anulat, înseamnă că era și penalty. A fost același contact ca la golul anulat.

A fost un penalty acordat greșit care s-a ratat. Am dat două goluri valabile, am mai dat un gol pe care VAR l-a anulat din punctul meu de vedere corect. A fost o eliminare clară descoperită, în rest vorbim de lucruri interpretabile. Aștept să văd când este la fel de corect reprezentantul unui alt club.

A fost un arbitraj cu greșeli. Ar trebui să jucăm în șapte jucători să înțeleg. Orice fază discutabilă să o discutăm împotriva CFR. N-a fost revoltător când etapa trecută nu am primit penalty? Cu toate că arbitrul din Craiova, de unde este și domnul Rotaru, nu ne-a acordat penalty, deși a fost chemat. Nu am văzut aceeași atitudine când au fost greșeli împotriva noastră.

Campionatul acesta am fost dezavantajați evident. Și am avut un penalty acordat eronat care s-a ratat, am dat două goluri valabile și al treilea care s-a anulat la VAR. Am avut un jucător eliminat. Nu a scos nimeni din poartă mingea adversarilor în mod greșit. Cu ce suntem noi vinovați?”



