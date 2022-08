Accident rutier în județul Bihor. Trafic blocat între Oradea și comuna Biharia

La puțin timp după ce a fost raportat acest , la fața locului au sosit primele echipaje medicale, dar și pompierii, care au intervenit pentru descarcerarea unei persoane.

Accident rutier între Oradea și Biharia

Potrivit sursei citate, traficul rutier în zonă a fost afectat. Polițiștii efectuează măsurători și cercetări pentru a stabili cine a fost vinovat pentru producerea acestui accident auto. Știre în curs de actualizare. Revenim curând cu informații suplimentare despre acest subiect.

Amintim că în urmă cu opt zile a fost înregistrat un accident grav între Oradea și Aleșd. În urma impactului violent, o copilă de 10 ani și tatăl acesteia au decedat după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat.

Sora geamănă în stare critică, în timp ce mama și fiica cea mare au fost rănite ușor. Șoferul unui TIR a povestit ulterior ce a observat în momentul accidentului:

”Am avut vreo șase, șapte mașini înainte. Când am ajuns eu, numai atâta am văzut, că o zburat ceva din mașină, alb.” La rândul său, un alt șofer care a asistat la scenele groaznice a declarat:

Tragedie în județul Bihor

”Era mașina răsturnată. Două copile aruncate din mașină afară, două persoane încarcerate în mașină… Și una dintre fete, cea mai mare, a ieșit singură din mașină.”

Potrivit , șeful biroului Drumuri Naționale și europene IPJ Bihor, comisarul Sorin Indrieș, a povestit ce a aflat de la polițiștii rutieri:

”A fost o coliziune față-spate, cu un ansamblu care circula în fața sa, după care se răstoarnă pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier a rezultat decesul a două persoane și rănirea altor trei persoane.”

Altfel, în urmă cu trei zile, și . La acea vreme, mașina unui preot a fost lovită de un TIR, iar un copil de doar 14 ani a decedat.