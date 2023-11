Acționarul Farului recunoaște erorile din vară: “Am greșit transferurile și acum plătim prețul!”

”Marinarii” în prelungirile meciului cu FC Hermannstadt, din etapa a 16-a din SuperLiga, și sunt pe locul 7 în clasament, primul sub linia play-off-ului.

Erorile făcute de Farul, explicate de acționarul Ciprian Marica

Intrat prin telefon la , Ciprian Marica, unul dintre acționarii de la Farul, a recunoscut bărbătește că situația actuală a echipei se datorează erorile făcute în campania de transferuri din vară.

”Noi la Farul suferim. Se întâmplă să ai și perioade mai grele, cert e că am greșit perioada de transferuri, am greșit abordarea și astăzi cumva plătim prețul. Învățăm din ceea ce s-a întâmplat în vară și sperăm să corectăm în iarnă.

Am greșit și pentru că nu am adus jucătorii care trebuia și că i-am adus târziu. Faptul că ne-am pripit, faptul că am vrut să avem anumiți jucători și am crezut că putem să-i valorificăm noi mai bine decât ceilalți.

Cred că ne-am bazat prea mult pe Gică (n.r. – Gică Hagi) și pe ceea ce știe el să facă. Știe, fără doar și poate, însă în egală măsură dacă ai unul, doi, trei e ok, dar dacă ai deja opt, nouă, zece e mai greu să faci ceva. Am crezut, și Gică în primul rând pentru că el și-a asumat”, a declarat Marica.

Marica vrea din nou tineri din academie

Fostul atacant al naționalei României a dezvăluit că Farul va încerca să remedieze situația în perioada de mercato din iarnă, însă cel mai mult își dorește ca gruparea de la malul Mării Negre să își întoarcă din nou ochii spre academia proprie.

”Sigur ne vom întări la iarnă, dar depinde și bugetul cum va arăta. Întotdeauna la Farul se pune problema asta. Trebuie să promovăm jucători tineri pentru că avem în academie jucători excepționali care merită mai multă încredere, să-i lași să se exprime.

Cred că vom reveni la ceea ce am vrut din totdeauna: o echipă tânără, o echipă care să promoveze jucători tineri. Vom mai discuta, dar trebuie să ne întoarcem acolo unde am avut succes și acolo unde am fost buni”, a spus Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA.

Greșeala care o poate costa play-off-ul pe Farul