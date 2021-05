Acuzații înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Nu este o treabă corectă!” Exclusiv

Au apărut acuzele înainte de meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Un fost antrenor al Științei anunță pentru FANATIK că meciurile din play-off nu par să fie cele mai corecte și a dat și un exemplu: jocul clujenilor cu Academica Clinceni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ilie Poenaru este acuzat că nu a părut deloc trist de înfrângerea suferită de echipa sa, scor 0-1. În acest sezon, Universitatea nu a putut să o bată deloc pe Academica lui Poenaru în cele trei jocuri din campionat.

Oltenii mai au doar șanse matematice la titlu, însă trupa lui Marinos Ouzounidis se va axa mai mult pe finala Cupei României. Pe 22 mai, Știința își poate adăuga încă un trofeu de acest fel în palmares. „Juveții” trebuie să treacă de Astra Giurgiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Silviu Stănescu, fostul antrenor al Științei, acuză înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Nu este o treabă corectă. Ilie Poenaru era bucuros de parcă ar fi câștigat echipa lui”

Cel mai bun prieten al „Tunarului” Ion Oblemenco, Silviu Stănescu, și el fost jucător și antrenor al Științei din Bănie, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK și a vorbit despre modul în care o vede pe Universitatea Craiova în acest final de campionat.

Chiar dacă locuiește din anii 90 la Suceava, Silviu Stănescu încă are sânge alb-albastru și anunță că în inima sa se află doar „Campioana unei mari iubiri”.

ADVERTISEMENT

Domnule Stănescu, cum o vedeți pe Universitatea Craiova în acest final de campionat?

– Craiova va fi veșnic în sufletul meu. Tremur pentru fiecare joc al lor. Este o echipa pe care am s-o iubesc cât o să trăiesc. Eu am considerat că Universitatea joacă cel mai frumos fotbal de la noi din țară. O echipă care nu știe să facă antijoc. Sigur, au fost niște jocuri mai rele, mai ales după ce le-am învins pe primele două echipe din țară. Știința a pierdut cu echipe care nu au o valoare deosebită, dar au fost mobilizați și ambițioși.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Părerea mea este că nu este o treabă corectă. Eu am văzut jocuri din play-off. Nu am nimic cu nimeni, respect CFR Cluj, dar parcă antrenorul de la Clinceni (n.r. – Ilie Poenaru) era așa de bucuros după înfrângere de parcă ar fi câștigat echipa lui. Nu există antrenor care se respectă să fie bucuros când pierde meciul. Am văzut că și Gigi Becali a sesizat asta.

Cine credeți că va lua titlul? Știința a ieșit în mare măsură din aceste calcule…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Universitatea Craiova este o echipă foarte bine, după părerea mea, când are toți jucătorii valizi, dar nu prea îi are. Au fost atâtea probleme medicale în cadrul lotului. Jocurile sunt dure, din trei în trei zile, solicitante, și uite ce se întâmplă.

Eu cred că CFR Cluj o să câștige titlul. Au echipa cea mai zdravănă, experimentată. Îmi amintesc de Craiova Maxima. Nu am fost o echipă competitivă de la început, dar am jucat an de an în cupele europene, iar fotbaliștii au crescut. Nu prea ne mai băteau în campionat, iar acest lucru se întâmpla și în străinătate.

ADVERTISEMENT

37 de puncte are Universitatea Craiova, cu 8 puncte sub liderul CFR Cluj

30 de ani au trecut de la ultimul titlu al Științei

„Universitatea Craiova trebuie să câștige Cupa României.” Ce spune cel mai bun prieten al lui Ion Oblemenco despre un alt mare atacant al Științei, Sorin Cârțu

Craiova este în finala Cupei României. Credeți că are șanse să o învingă pe Astra?

– Îmi doresc să luăm Cupa României. Avem o echipă foarte bună, mai bună decât Astra Giurgiu. Trebuie să câștigăm trofeul. E o consolare.

ADVERTISEMENT

Cum îl vedeți pe Marinos Ouzounidis?

– Nu știu prea multe despre Marinos Ouzounidis. Știu că Sorin Cârțu a vorbit frumos de el, Ouzounidis a fost și un jucător foarte bun. Trebuie să fie o perioadă mai lungă de timp la echipă să ne dăm seama.

Pare un antrenor bun, a câștigat cu echipele de pe primele două locuri, dar ca să câștigi campionatul trebuie să învingi tot. Sorin Cârțu știe ce spune, a fost un mare fotbalist, un geniu. Nu aveai ce să îi spui, nu știau antrenorii din prima ligă să facă ce putea Sorin pe teren.

În cariera de antrenor, Silviu Stănescu a fost pe banca mai multor echipe importante: Universitatea Craiova, FC Olt Scorniceşti, CSM Reșița sau Rapid Bucureşti. A fost și selecționer al României la nivel de tineret.