Adevărul despre banii băgați de Gigi Becali la FCSB: „E campion mondial dacă are numai 25 de milioane pierdere!”

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogaţi oameni din România. Patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că la FCSB are o gaură de peste 25 de milioane de euro, dar echipa valorează mai mult.

Dumitru Dragomir a comentat la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ declaraţiile patronului. Fostul şef al Ligii a lăudat faptul că fetele lui Gigi Becali sunt afaceriste de succes, dar susţine că patronul FCSB are o pierdere mai mare de 25 de milioane de euro cu echipa:

“Toată lumea confundă. Nu este Alexandra. (n.r. de 4 milioane de euro). De Teodora nu ştiu, dar şi Alexandra vinde bine.

Are două blocuri lângă mine. Calitate foarte bună. Gigi Becali a ştiut să îşi educe fetele cum trebuie. La fotbal, Gigi Becali pierde bani. La fotbal şi în biserici a băgat bani puternic.

Este bine dacă are doar 25 de milioane de euro pierdere. Dacă are doar 25 de milioane de euro alunecarea este campion mondial. Dacă ar vinde FCSB azi, ar lua peste 50 de milioane de euro.

Cred că ar da-o cu minimum 50, maximum cu 100 de milioane de euro”, a povestit Dumitru Dragomir la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ.

Gigi Becali: “Minus 25, dar dacă o vând iau 50 la orice oră, deci sunt pe plus”

FANATIK SUPERLIGA că este pe minus cu 25 de milioane de euro la FCSB, dar poate vinde oricând echipa pe 50 de milioane de euro:

„Sunt pe minus 25 de milioane de euro, bine, o iau de la cap de acum 20 de ani. Minus 25, dar dacă o vând iau 50 la orice oră, deci sunt pe plus. Când spui pe minus sau pe plus trebuie să faci evaluarea și spui am dat 25, cât pot să iau?

Am cumpărat o oaie cu 1.000 de lei, dacă o vând cu 2.000 înseamnă că am câștigat 1.000. Dacă pot să o dau cu 50 la orice oră înseamnă că sunt pe plus 25 de milioane”, a spus Gigi Becali.

