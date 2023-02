Adevărul despre eșecul lui CFR Cluj la Roma: „Atât am putut! E diferență mare de valoare”. Video exclusiv

, CFR Cluj a avut o prestație foarte modestă pe Stadio Olimpico. Campioana României a pierdut manșa tur a 16-imilor Conference League, scor 0-1. O partidă pe care Lazio a dominat-o categoric. Cristi Balaj, președintele campioanei României, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre diferența uriașă de nivel.

Cristi Balaj, impresionat de forța arătată de Lazio în fața celor de la CFR Cluj: “Nu întâmplător au refuzat oferte de 100 de milioane de euro”

“Am stat aproape de gazon și am văzut toate meciurile. Am simțit o forță incredibilă a jucătorilor de la Lazio. Nu întâmplător au refuzat oferte de 100 de milioane de euro. Puteam să scăpăm de multe ori. În campionatul românesc dacă am fi avut posibilitatea să scăpăm în benzi, apărătorul nu ar mai fi ajuns la minge să lovească mingea curat.

Și să mai obțină și aruncarea de la margine. Nu am mai avut acest sentiment de forță din partea altui adversar. La televizor se vede diferit, noi cei care am stat pe margine am avut acea dorință și acea ciudă că nu facem mai mult. Dar eu am văzut forța. Nu întâmplător se luptă pe un loc de Champions League.

E o diferență de valoare, pe care noi încercăm să o compensăm muncă pregătire, prin detalii. Și îmi aduc din nou aminte de faza fixă care putea fi ușor evitată. S-a dorit, s-a muncit, s-a pregătit meciul. Nu prezentăm orașul Cluj, reprezentăm fotbalul românesc.

Ăsta este nivelul, am încercat să nu ne facem de râs în competițiile internaționale. Nu toată lumea a văzut meciul, vede rezultatul și că există în continuare șanse de calificare”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Alin Buzărin, fără prea mari speranțe în dubla Lazio – CFR Cluj: “Cine se aștepta să elimine CFR Cluj pe Lazio e un vizionar”. Ce l-a deranjat în meci

La FANATIK SUPERLIGA, Alin Buzărin i-a dat dreptate lui Cristi Balaj în privința diferenței de nivel dintre cele două echipe. Spune că nu s-ar fi așteptat la mai mult din partea campioanei României. Totuși, nu înțelege . Mai ales în care CFR Cluj ar fi o specialistă în România la fazele fixe.

Cine se aștepta să elimine CFR Cluj pe Lazio e un vizionar. Intervenise o conjunctură favorabilă, nu s-a profitat de ea. Nici nu credeam în minutul 15 că va zburda pe teren. Ce credeam, totuși, era să se evite primirea acelui gen de gol atunci când îi e voinicului mai moale, în 45+4. CFR Cluj ia gol la Craiova, primul, lovitură liberă cu zidul din rigips, d-ăla de brânză, se destramă.

Acum se schimbă materialul de construcție și e din beton-armat. Rămâne pe loc zidul, Camora îl scapă prima dată, îl preia Boateng care ajunge târziu. Genul ăla de gol, luat chiar de CFR Cluj. Pe care nu crezi că îl va lua CFR niciodată. Și atunci, când trebuie să fie concentrare să intrăm 0-0 la pauză”, a fost analiza lui Alin Buzărin la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

