Adevărul despre „ruptura” CFR Cluj – Jefte Betancor: „Asta s-a întâmplat”

Gazdele au deschis scorul încă din prima repriză grație unui autogol marcat de Kresic. În partea secundă a meciului, Bârligea a redus din diferență printr-un șut din interiorul careului.

U Cluj – CFR s-a terminat 1-1

“Au fost mulți spectatori, o atmosferă frumoasă. Felicit ambele galerii, mai ales pentru faptul că nu au fost incidente. Este un motiv de mândrie pentru ceea ce s-a întâmplat. Diferența față de meciul precedent a constat în faptul că am avut jucători care s-au întors doar în repriza a doua.

Jucători care au fost accidentați, care nu au jucat în meciuri de mult timp. Unii dintre ei nu au evoluat de 6 etape. Mă refer aici la Avounou. Tachtsidis și Bârligea au revenit după leziuni musculare, la fel ca și Krasniqi”, a declarat Cristian Balaj.

Jefte Betancor, unul din cei mai importanți jucători ai CFR-ului din acest sezon, nu a fost inclus în lot pentru duelul cu U Cluj. Spaniolul a plecat supărat de la stadion. CFR Cluj a confirmat faptul că Betancor are probleme medicale și nu a fost exclus din lot din alte motive.

CFR Cluj este liderul grupei

“Și în repriza a doua, în special când au fost efectuate anumite modificări, am arătat același CFR despre care lumea a vorbit numai în cuvinte de laudă. Krasniqi nu a mai jucat pentru că a avut probleme musculare, mai precis o ruptură. Acesta a fost primul meci în care a intrat pe teren.

Jefte Betancor are probleme de sănătate. El a plecat supărat din cauza problemelor medicale. De fapt, avem documentul medical care confirmă anumite leziuni. Nu s-a luat încă o decizie, trebuie să se recupereze din punct de vedere medical.

El are o leziune musculară chiar în zona abdominală. Nu știu dacă se poate trata la Belgrad. Nu suntem mulțumiți de rezultat pentru că am fi dorit să câștigăm. Am simțit că în repriza a doua am fi putut realiza acest lucru”, a completat Cristian Balaj.

Grupa B a Cupei României este dominată de echipele din Superligă. CFR Cluj este pe primul loc, urmată de Universitatea Cluj și Rapid. Toate cele 3 formații au câte 4 puncte după primele 2 partide disputate. Alexandria este pe locul 4, CSA pe 5 și Botoșani pe locul 6.

Bentacor a fost accidentat