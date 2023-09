Adi Ilie a dezvăluit planul lui Gheorghe Hagi cu Farul: „Vrea să câștige Liga Campionilor!”

Gică Hagi și-a făcut echipă și la fotbal feminin, iar Mihai Stoichiță a fost impresionat de lotul pe care l-a construit „Regele” într-o perioadă scurtă. Adrian Ilie, .

Gică Hagi, ambiții pe toate planurile: „Și-a făcut o echipă extraordinară”

Mihai Stoichiță și Adrian Ilie au deschis subiectul fotbalului feminin : „Jucăm la fete cu naționala U19 în Suedia. Și primesc un mesaj de la băiatul din Suedia. M-a rugat pe mine să îi ajutăm un pic mai repede cu hotelul de la Mogoșoaia și un stadion de antrenament pentru echipă. O să îți arăt după emisiune”, i-a spus „Cobra” directorului tehnic al FRF.

Fostul antrenor a vorbit și despre cea mai importantă echipă din România, care ne reprezintă an de an în cea mai importantă competiție inter-cluburi, spre deosebire de băieți: „O să râzi, dar am fost cu președintele federației și am văzut calificarea Olimpiei U Cluj, în faza următoare pentru Liga Campionilor.

Dacă bat acuma cu echipa împotriva căreia vor cădea, joacă în faza principală a Ligii Campionilor, o premieră pentru fotbalul românesc”.

Gică Hagi vrea să fie cel mai bun din lume la fotbal feminin! Dezvăluirea lui Adrian Ilie: „Așa a zis!”

, așa cum FANATIK a dezvăluit, iar FRF a fost impresionată cum s-a prezentat Farul: „Am fost și am văzut primul meci din SuperLigă, cu număr de echipe redus, în care Hagi și-a făcut acum o echipă extraordinară! Campionatul la fete va fi extrem de interesant. Rețineți ce vă zic”.

Adrian Ilie a dat în vileag planurile „Regelui” legate de fotbalul feminin: „Mi-a zis Hagi că vrea să ajungă să câștige Champions League, dar nu cu băieții, la fete! Așa a zis!”.

Stoichiță a plusat și el: „Pe cuvânt de onoare! Gică Hagi dă foarte mult importanță și la această mișcare sufragetistă, cum vrei să-i spun?”.

