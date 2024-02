Adi Ilie știe ce se va întâmpla cu Borza dacă va fi fluierat de tot Giuleștiul. Ce soluție le propune șefilor de la Rapid

La Rapid a izbucnit un scandal uriaş după înfrângerea cu Poli Iaşi, scor 1-3. , iar oficialii echipei au reacţionat dur după această escapadă, cei doi fiind excluşi din lot cu UTA Arad.

Adi Ilie știe ce se va întâmpla cu Borza dacă va fi fluierat de tot Giuleștiul: “E posibil să clacheze!”

Adrian Ilie a declarat la FANATIK SUPERLIGA că oficialii Rapidului ar trebui să îl protejeze pe Andrei Borza, pentru că tânărul în vârstă de 18 ani ar putea să clacheze dacă va fi fluierat de fani pe Giuleşti. Fostul atacant al României a dat şi un exemplu personal:

“Trebuie să facă ceva. Eu mă aştept să fie o conferinţă de presă cu cei doi. Borza este un copil, iar dacă o să îl fluiere tot stadionul este posibil să nu mai joace bine, să clacheze.

Păi, dacă te fluieră în fiecare zi… Cum a fost la mine. Am fost la conferinţa de presă şi mă întrebau dacă vreau să plec la Real Madrid. Şi am dat cel mai prost răspuns: «Da!».

“Când te fluieră la fiecare atingere eşti frustrat, devii şi nervos”

Cine nu pleacă la Real Madrid? Cinci meciuri la rând, m-au fluierat la fiecare atingere de minge. Mai bine tăceam din gură şi ziceam ceva de conducere, de club.

Dacă te fluieră o dată, dar dacă te fluieră la fiecare atingere? Mă întreba şi antrenorul dacă pot să joc. I-am spus să mă bage. Dar este posibil ca un copil ca Borza să nu reacţioneze bine.

Când te fluieră la fiecare atingere eşti frustrat, devii şi nervos. Cum spunea şi Gigi Becali, uneori te ascunzi de minge. Până la urmă am câştigat şi cu publicul. Am jucat bine.

Am ieşit la conferinţă, am spus că a fost o greşeală, că nu stăpânesc prea bine limba spaniolă. Am fost foarte sincer când m-au întrebat de Real Madrid: “Si”. Nu era prea multă limbă spaniolă”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid va juca următorul meci pe teren propriu miercuri, de la ora 21:00 cu UTA Arad. .

