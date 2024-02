Adi Mutu a dezvăluit discuția cu Neluțu Varga de după CFR – Rapid 0-1. Despre ce transfer au vorbit

Adi Mutu și Neluțu Varga vor să repună CFR pe picioare după 0-1 cu Rapid. După , ardelenii plănuiesc strategia pe termen scurt

Ce au vorbit Mutu și Varga după CFR Cluj – Rapid 0-1

, și după etapa a 25-a din SuperLiga echipa lui Adrian Mutu a coborât pe 3, cu 42 de puncte, 12 mai puține decât liderul FCSB.

„Nu ne place să pierdem. Nimănui nu cred că îi place să piardă. A fost un meci de luptă contra unei candidate directe și atunci când se întâmplă să pierzi, cu un gol norocos, normal că te râcâie, te zgârmă în orgoliu.

(n.r. – Ai vorbit cu Neluțu după meci?) Am vorbit, am vorbit. Pentru că aveam și unele chestii, nu neapărat de meci, legat de strategie pe următoarele săptămâni, luni. Bineînțeles că am vorbit și de meci, normal.

Au fost și lucruri bune în acest meci. Important e să învățăm din greșelile pe care le-am făcut. Important e să mergem înainte și să fim mai buni, n-avem ce face. (n.r. – Ce a zis Neluțu?) Am vorbit în special despre acest transfer al lui Abeid, care o să vină azi la Cluj și o să intre în program. Mai mult despre asta am vorbit. Era un jucător pe care ni-l doream și cu toate că era semnat cu noi din vară, ni-l doream acum.

Încercăm să fim lucizi și să nu lăsăm orgoliul să ne influențeze în ceea ce înseamnă gândurile noastre și analiza despre meci. Dacă ne uităm pe statistici, datele spun altceva, dar nu întotdeauna câștigă cine are o posesie mai bună, cine câștigă duelurile sau cine e mai bun în driblinguri.

A fost un gol norocos, iar apoi ne-am lovit de acest bloc defensiv puternic al Rapidului și nu am reușit să îl desfacem așa cum ne-am fi dorit.

(n.r. – v-a încurcat, paradoxal, că s-a accidentat Săpunaru și a intrat Cristea, care a jucat perfect?) Nu vreau să spun acest lucru. Cristea a intrat, și-a făcut treaba. Știm cu toții cât de important e Cristi în anvergura Rapidului, a echipei, deci nu putem spune acest lucru”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, care se vede LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

FANATIK a dezvăluit toate detaliile legate de noul transfer al lui CFR Cluj. Neluțu Varga a plătit 100.000 de euro pentru a îl aduce de la UTA pe Aly Abeid (26 de ani). Ardelenii n-au de gând să se oprească aici și pregătesc o nouă mutare.

