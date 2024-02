Adi Mutu, mesaj categoric pentru Cristi Manea, care nu vrea să continue la CFR Cluj! „E decizia clubului”

Înțelegerea fundașului dreapta cu gruparea din Gruia expiră la finalul sezonului, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că oficialii clubului și așteaptă un răspuns din partea jucătorului.

Adi Mutu se bazează pe Cristi Manea la FC U Craiova – CFR Cluj

În conferința de presă premergătoare partidei FC U Craiova – CFR Cluj, din etapa a 26-a din SuperLiga, antrenorul Adi Mutu a mărturisit că atâta timp cât se pregătește bine Cristi Manea va face parte din planurile sale, chiar dacă nu își prelungește înțelegerea.

”Încă e sub contract cu noi, iar atât timp cât își face treaba, pe mine… Restul e decizia clubului. Tot ce am nevoie de la el e să fie profesionist ca și până acum și să-și vadă de treabă atât timp cât îmbracă tricoul CFR-ului. Atât timp cât demonstrează și se antrenează bine, eu nu am nici problemă.

Camora a reintrat cu noi, s-a antrenat bine săptămâna asta. Nu e la 100%, dar e mai bine ca săptămânile precedente. E cu noi în lot. Din păcate, Kresic s-a accidentat din nou. În afară de el, toți sunt valizi. Filippo Falco s-a antrenat bine, dar e în urmă cu pregătirea. Însă e un jucător de calitate”, a declarat Mutu.

Mutu anunță schimbări în primul „11”

Tehnicianul feroviarilor a anunțat că jucătorii au trecut peste înfrângerea suferită în runda precedentă cu Rapid, dar a precizat că vor exista câteva schimbări în echipa de start pentru jocul cu FC U Craiova, programat sâmbătă, 17 februarie, de la ora 21:30.

”Am trecut peste meciul cu Rapid, chiar dacă a fost o înfrângere dureroasă. Am avut ghinion mare la golul pe care l-am primit. Sper că am învățat din greșeli și să ne întoarcem pe drumul victoriilor. Băieții s-au antrenat bine săptămâna asta, sunt concentrați.

Știu că au nevoie de o victorie pentru a rămâne acolo sus. Vor fi niște schimbări în primul 11, o să vedeți sâmbătă. Am avut o discuție normală cu patronul. Era normală. S-a încheiat și perioada de transferuri. Trebuia să luăm niște decizii. Le-am luat și nimic mai mult”, a spus el.

Adrian Mutu a mărturisit că mijlocașul grec Panagiotis Tachtsidis, care în întâlnirea cu Rapid și va fi suspendat pentru duelul cu FC U Craiova, a fost pedepsit.

”Este mai temperamental. Trăiește foarte intens meciul. A vrut să pună presiune pe arbitri, dar l-a costat. A fost amendat și de club! Sper că învață din această greșeală”, a explicat antrenorul lui CFR Cluj.