Adi Popa, vacanță de vis în Seychelles! Unde își va petrece Revelionul: „Nu mai știu în câte țări am fost!”

a petrecut Crăciunul alături de partenera sa în celebra insulă din estul Africii, Seychelles. Fostul jucător al FCSB și actual mijlocaș al CSA Steaua a impresionat cu fotografiile din locațiile exotice în care și-a petrecut sărbătorile.

După fotbal, pentru Adi Popa călătoriile sunt cea mai mare pasiune, iar FANATIK a aflat că „Motoreta” are planuri mari și de Revelion.

Adi Popa, vacanță de lux alături de iubita sa în insulele Seychelles

cu Adi Popa, aflat în continuare în vacanță în Seychelles, iar fotbalistul a dezvăluit cum și-a petrecut vacanța până acum: „În Seychelles n-am mai fost. E ca orice altă vacanță. Relaxare și atât. Vremea e foarte frumoasă, la fel și hotelul în care stăm. Pe lângă asta e și comoditatea. E foarte mare resortul și vreau doar să mă relaxez”.

ADVERTISEMENT

Adi Popa vrea să se deconecteze de ceea ce se întâmplă în România pentru a își încărca bateriile pentru noul sezon, iar din cauza pandemiei nu va părăsi resortul în care este cazat: „Nu am ieșit din resort și nici nu o să ies. Sincer nu prea are ce să mă impresioneze aici, cu toată modestia, după ce am fost de două ori în Bahamas și Maldive, în Hawaii, în Maui, Bali, etc. Am văzut cam toată lumea”.

Unde își va petrecere Revelionul Adi Popa

Adi Popa a declarat pentru FANATIK că se pregătește să plece din Seychelles și își va petrece Revelionul alături de logodnica sa, Mădălina în Dubai: „Pe 30 o să plec la Dubai și petrecem acolo de Anul Nou”.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul lui CSA Steaua a jucat în Anglia, în Arabia Saudită și în Bulgaria, iar cu FCSB a făcut deplasări în toate colțurile lumii, ceea ce i-a hrănit și mai mult dorința de a călători: „Dacă adaug și deplasările cu fotbalul mă depășește… rău. Am de numărat…. Nu m-am gândit și nu le-am socotit niciodată sincer. Dar am fost de trei ori în Statele Unite, în America de Sud, Asia, în Africa de vreo trei-patru ori, în Europa cam peste tot. Mi-aș dori să mai ajung în Bora Bora”.

Adi Popa recunoaște că vacanțele sale nu sunt foarte ieftine, însă depinde foarte mult de perioada în care îți planifici sejurul: „Sunt costisitoare toate, mai ales zborurile și depinde de resorturi. Dacă alegi unul de cinci stele, bine cotat. Prețul îl poți verifica pe booking, e foarte simplu. Depinde de perioadă. Dacă alegi Airbnb e mult mai ieftin”.

ADVERTISEMENT

Ajuns la 33 de ani, Adi Popa a strâns destul de mulți bani de-a lungul carierei și își poate întreține fără probleme acest hobby, iar și salariul pe care jucătorul îl are la CSA Steaua.

De ce nu a mai mers Adi Popa în vacanță cu Florin Tănase în acest an

Florin Tănase i-a dedicat golul cu UTA soției sale, Medeea Turcescu, care este însărcinată. Căpitanul FCSB-ului a cerut-o de soție pe frumoasa tânără la începutul anului trecut, când și partenera lui, Mădălina.

ADVERTISEMENT

Cei patru au petrecut o vacanță de vis, pe plaje exotice, printre șerpi, broaște țestoase și maimuțe, iar în luna septembrie Adi Popa și Mădălina au fost invitați la .

Adi Popa ar fi dorit să îl aibă alături și pe prietenul său, Florin Tănase în vacanța din Seychelles, însă sarcina Medeei Turcescu nu îi permite cuplului să călătorească atât de mult: „Acum e soția gravidă, etc… Drumul e destul de obositor. Nu știu dacă putea să zboare sau îi era confortabil. Poate iarna viitoare”, a concluzionat Adi Popa pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Adi Popa a explicat de ce a ales pe perioada pandemiei să își petreacă vacanțele de iarnă în locații exotice din Africa precum Zanzibar și Seychelles: „E mult mai OK cu pandemia. Lumea e foarte relaxată, fără măști și restricții, cel puțin în hoteluri. Te simți normal”.