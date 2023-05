Adrian Mazilu, campion cu Farul la 17 ani. „La titlul din 2017 eram copil de mingi și făceam poze cu Nedelcu. Acum sunt coleg cu el și cu Denis”. Video exclusiv

Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană în România după o revenire de senzaţie cu FCSB. şi au tranşat lupta pentru titlu înainte de ultima etapă. Gheorghe Hagi a devenit din nou campion al României ca antrenor, după şase ani.

Adrian Mazilu, campion cu Farul la 17 ani:

este unul dintre jucătorii minune din acest sezon. În vârstă de 17 ani şi promovat în luna decembrie la echipa mare de Gică Hagi, Mazilu a avut impact imediat şi a devenit unul dintre jucătorii decisivi ai Farului.

După ce a câştigat titlul de campion al României, Adrian Mazilu a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre această performanţă, spunând că la titlul câştigat de Viitorul în 2017 era copil de mingi:

“Acum un an jucam în finala la under 17 cu CFR Cluj. Am câştigat atunci. Nu mi-a trecut prin cap că peste un an voi fi campion la seniori. Dar am tras de mine, am muncit să joc la echipa mare şi să câştigăm titlul.

Am debutat cu Rapid Bucureşti, în Cupa României. Am reuşit să marchez un gol şi apoi în meciul următor cu Chindia. Cu Rapid ştiam doar că sunt în lot, nu ştiam dacă voi juca sau nu.

“La titlul din 2017 am fost copil de mingi. Am făcut poze cu jucătorii după meci. Cu Drago Nedelcu m-am pozat. Acum sunt coleg cu el şi cu Denis”

Când mi-am auzit numele, am avut puţine emoţii. Când eşti pe teren, nu mai simţi această emoţie. Eram haotic după gol, nu ştiam ce să fac şi am mers la Mister, să îl îmbrăţişez.

La titlul din 2017 am fost copil de mingi. Ţin minte golul lui Gabi Iancu cu CFR Cluj. Am fost pe teren la acea sărbătoare. Am făcut poze cu jucătorii după meci.

Cu Drago Nedelcu m-am pozat. Acum sunt coleg cu el şi cu Denis (n.r. Alibec)”, a povestit Adrian Mazilu în interviul acordat pentru FANATIK SUPERLIGA.

