Adrian Mazilu, ultimul meci la Farul! Mesajul emoționant transmis lui Gică Hagi

Atacantul ”marinarilor” a fost aproape să se despartă cu gol, însă pentru un fault anterior comis de Constantin Budescu la mijlocul terenului.

Mesajul lui Adrian Mazilu pentru Gică Hagi

La finalul întâlnirii Farul – Rapid 0-0, din etapa a 21-a din SuperLiga, care a însemnat ultima apariție a lui Adrian Mazilu înainte de plecarea la Brighton, atacantul a avut un mesaj special pentru Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

”Este un punct meritat, eu zic că puteam să aducem victoria, golurile nu s-au pus, dar eu zic că puteam să scoatem maximum din acest meci. Mi-aș fi dorit foarte mult să marchez, am încercat să îmi ajut echipa. Am marcat, dar golul a fost anulat. Asta este, nu am ce să spun.

Aș vrea să îi mulțumesc lui Mister pentru tot ceea ce a făcut pentru mine, a fost un antrenor exemplar. Cu siguranță, dacă nu ar fi fost dumnealui, nu aș fi fost în acest punct. Va fi o provocare să mă impun la Brighton.

ADVERTISEMENT

Va fi destul de diferit, un alt stil de fotbal, dar sper să mă adaptez repede și să acumulez minute. Mister mi-a dat sfaturi, dar nu le pot spune, sunt sfaturi foarte importante și voi ține cont de ele”, a declarat Mazilu.

Explicații pentru prestațiile slabe din acest sezon

Adrian Mazilu a avut evoluții modeste în acest sezon, iar jurnalistul Alin Buzărin a explicat la FANATIK SUPERLIGA că a tânărului atacant de la Farul este dată de faptul că acesta așteaptă să plece la Brighton.

ADVERTISEMENT

”Mă uit la Mazilu. Mazilu cu este sacii în căruță, deja a semnat cu Brighton. Mie mi se pare o copie automulțumită, am eu senzația, față de ceea ce se întâmpla în primăvară, când Mazilu a fost decisiv.

Dacă te duci așa la Brighton, nu prinzi nici începutul lui Primavera sau echipa a doua. De Zerbi te trimite la 100 de mile distanță de echipa mare. El pare să nu mai fie aici, el e în Anglia deja. Cred că și cu mașina, dacă are permis, merge cu volan pe dreapta prin Constanța”, a spus Buzărin.

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate în vară transferul lui Adrian Mazilu la Brighton, precum și , fostul jucător al CFR-ului.